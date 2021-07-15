Gıda ve su sektörü çalışanlarına hijyen eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra kentin önde gelen sivil toplum örgütlerine de katkıda bulunmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok sivil toplum örgütüne çeşitli konularda eğitim veren KO-MEK, bu kez gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi verdi. KO-MEK Leyla Atakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştiren eğitimde gıda ve su sektöründe çalışanlara yönelik kişisel hijyen ve gıda hijyeni konularında uygulamalı ve detaylı bilgiler anlatıldı. Katılımcıların aktif olarak katıldığı eğitimde gün boyunca soru cevap şeklinde devam etti.

KİŞİSEL BAKIM NASIL OLMALI

Gıda ve su sektöründe çalışan katılımcılara hijyeninin ve kişisel bakımının önemli olduğunu belirten KO-MEK Usta Öğreticisi konuşmasında “İşletmelerde hijyen için önce personel temizliğine dikkat edilmeli. Personele kişisel bakımı özellikle el hijyeni, vücut temizliği ve saç bakımı konularında bilinçlendirilerek dikkatli ve bakımlı olmaları gerekir. Çalışanların iş yerinde üniformalarının kesinlikle temiz bir yedeği bulunmalı ve iş esnasında yapmış olduğu göreve uygun kıyafetler giymeli. İşletme sahipleri ve varsa çalışanlar özellikle temiz önlükler kullanarak hem müşteriye güven vermeli hem de kendi sağlığını korumalıdır” diye ifade etti.

GIDA HİJYENİ VE KORUMASI

Eğitimin devamında gıda hijyeni anlatıldı. Gıda hijyeni ile ilgili gıda bozulmaları, mikro organizmalar, bakterilere karşı işletmelerin alması gereken önlemler anlatıldı. Gıdaların alımından yemek servisi olana kadar gecen zamanda sağlıklı ve hijyen kalmaları için uygun ortamın sağlanması gerektiğini ifade eden KO-MEK Usta Öğreticisi “Gıdaların en büyük düşmanı nem, ısı ve zamandır. Bunu engellemek için de gıdaları uygun ısılarda ve ortamda muhafaza ederek yiyeceklerin soğuk şoklanması mutlaka yapılmalıdır” diye ifade etti.

SOĞUK DEPOLAMA NASIL OLMALI?

Eğitimde ayrıca soğuk depolanmalardaki ısı miktarları gıdaların depolarda nasıl istiflenmesi gerektiği de anlatıldı. Gıdaların en fazla 6 sıra üst üste istiflenmesi gerektiği vurgulanarak gıdaların çürümesi işletmelerin maliyet ve devamlılığı için önemli olduğu kaydedildi. Hem gıda hijyeni hem de işletmenin geleceği için bu hususların önemine vurgu yapıldı.

FAZLA DEPOLAMADAN KAÇININ

Eğitimde ayrıca “Pandemi koşullarında işletmelerdeki gıda bozulmalarına bağlı olarak kayıplar hayatımızda her zaman olacaktır. Bakterilerde virüsler gibidir. Bu yüzden işletmelerde gıda ve kişisel hijyene dikkat edilmeli. Gıda israfı yapmadan günlük ve haftalık tüketim iyi hesaplanarak ihtiyaç doğrultusunda alışveriş yapılmalı, fazla depolamadan kaçınılmalıdır” açıklamalarında bulunuldu.