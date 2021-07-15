15 Tem 2021 - 09:44- Gündem G: 15 Tem 2021 - 09:48

Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Araç kiralama hizmeti alınacak
Araç kiralama hizmeti alınacak mask

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Yerleşim Yerlerinden 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 451 Öğrenci 3 (Üç) Taşıma Merkezi Okula 22 (Yirmi iki) Hat 22 (Yirmi İki) Araç ile İlköğretim Öğrencilerinin Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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# eğitim

15 Tem 2021 - 09:44 - Gündem

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