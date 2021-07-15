Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemesi satın alınacak

2021 YILI 6 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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