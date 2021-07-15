Vali Yavuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Yavuz, mesajında, FETÖ mensubu asker kıyafeti giymiş teröristlerin başlattığı 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkeyi, milleti, demokrasiyi, Cumhuriyeti, aydınlık geleceği yok etmek istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan vatan hainlerinin milletin silahlarını yine aziz ve fedakar millete doğrultarak, kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu kaydetti.

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı konuşma sonrası seyrin değiştiğini ifade eden Yavuz, "On binlerce silahsız vatan evladı demokrasiyi ve seçilmiş hükümeti korumak için sokağa çıktı. Dünya tarihinde örneği görülmemiş bir direniş sonrası darbe püskürtüldü. 15 Temmuz, milli iradenin, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir zaferdir. Kuşkusuz bu zafer, şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük fedakarlıklarıyla elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, Türk milletinin, nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları, düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir. Malazgirt'te, Çanakkale'de ve nice zaferlerde olduğu gibi kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzura ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik devam ettikçe ilelebet yaşayacağını belirten Yavuz, içten ve dıştan birlik ve beraberliği bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz'da nasıl bir araya gelindiyse bundan sonra da yine bu milli duruşun ortaya koyulacağını dile getirdi.

Yavuz, milletin, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça göstereceğini aktararak, "Bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır. Bu vesileyle vatan topraklarımız üzerinde darbe teşebbüsünde bulunan terör örgütü mensupları karşısında son derece net ve sağlam bir duruş sergileyen aziz milletimizi ve tüm Kocaelili hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Onları minnetle anıyor, bu yolda aldıkları yaraları İstiklal Madalyası gibi şerefle taşıyan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.