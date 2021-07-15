Yıldız başpehlivanların kapışması Cumartesi!

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si düzenlenecek olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri Cumartesi Sarımeşe Er Meydanı’nda gerçekleşecek. Kırkpınar’ın rövanşı niteliği taşıyan dev organizasyona son şampiyon Ali Gürbüz, üçüncüler Orhan Okulu ve ilimizden Faruk Akkoyun olmak gibi bir birinden ünlü başpehlivanlar katılacak!

SARIMEŞE ER MEYDANI’NDA

Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapan Kartepe Belediyesi, yine son derece önemli bir organizasyona daha imza atıyor. Kartepe Belediyesi’nin ata sporumuz olan yağlı güreşleri desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği 15. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 17 Temmuz Cumartesi (Yarın) saat 11.00’deSarımeşeHergeleci İbrahim Er Meydanı’nda başlayacak ve bir birinden zorlu güreşler akşam saatlerine kadar sürecek.

KIRKPINAR’IN RÖVANŞI!

660. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden sonra düzenlenen ilk dev güreş organizasyonu olan 15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde 13 kategoriden33 başpehlivan ve 500’e yakın güreşçi kol bağlayaca k.Güreş severlerin sabırsızlıkla beklediği, birbirinden iddialı pehlivanların kıran kırana mücadeleleri nefes kesecek.

MUSTAFA KOCAMAN’DAN DAVET VAR

Tüm güreş severleri ve Kartepeli hemşerileriniHergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ne davet eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Pandemi sonrası yeni süreçle birlikte özlediğimiz organizasyonlara yeniden kavuşuyoruz. Geleneksel sporlarımız da günümüz sporları gibi önem arz ediyor. Bu sporlarımıza sahip çıkmaya, güreşimizi de gelecek nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz. Heyecanlı müsabakaların yaşanacağı iddialı bir organizasyon bizi bekliyor. Katılan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

HERGELECİ İBRAHİM KİMDİR?

1848 yılında Bulgaristan’ın Deliorman Bölgesi’nde yer alan Razgradşehrinin Ezerçe köyünde doğdu. Torlaklı Deli Hafız, ustasıydı. Hergeleci İbrahim’in 1,85 m. boyunda ve 100 kilo civarında olduğu belirtilir. Özellikle yurt dışında adından söz ettiren güreşçi Adalı Halil'i yenen Hergeleci İbrahim, güreş hayatı boyunca sırtı yere gelmeyen Koca Yusuf'u en çok zorlayan güreşçi oldu.

TAKTİK USTASIYDI

Koca Yusuf ile iki kez güreşe tutuşan ve dev rakibi ile uzun saatler güren güreşlerde yenişemeyen Hergeleci İbrahim, 1899 yılında, Kurtdereli Mehmet ile gittiği Paris'te, Dünya şampiyonluğu kazanan Kara Ahmed'in ustasıdır. Hergeleci İbrahim, hem hafifti, hem de taktik ustasıydı.

2004’TEN BERİ DÜZENLENİYOR

Tüm zamanların en mahir güreş oyunlarını bilen İbrahim’i kimse ele geçiremezdi. Kıvrak, çok zeki, yüksek tempolu, sabırlıydı.1914 yılında Kırkpınar başpehlivanı olan Hergeleci İbrahim, 1917’de Kartepe’ninSarımeşe köyünde vefat etti. KartepeSarımeşe’de Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri 2004 yılından beri yapılıyor.

HERGELECİ NE DEMEK?

“Hergeleci” yük taşımaya alışmamış at, eşek sürüsünü terbiye eden kişi anlamındadır. İbrahim de babası ile birlikte katır sürücülüğü yaptığı için o’na Hergeleci İbrahim denildi.

33 BAŞPEHLİVAN KOL BAĞLAYACAK

Faruk Akkoyun

Ali Gürbüz

Orhan Okulu

Yıldıray Akın

Erkan Ertan

Gökhan Arıcı

Tanju Gemici

Arif Akın

Kaan Kaya

İsmail Erkal

Serhat Gökmen

Recep Kara

Nedim Gürel

Hüseyin Gümüşalan

Sermest Bulut

Abdullah Güngör

Salih Erinç

Hasan Cengiz

Kemal Karaboğa

Hüseyin İyican

Ali Gökçen

Hasan Zeybek

Fatih Koyuncu

Mecit Yıldırım

Murat Aydoğdu

Ahmet Kavakçı

Ümit Balta

Mehmet Kavakçı

Ertuğrul Dağdeviren

Osman Aynur

Ali Rıza Kaya

Yalçın Öncül

Mustafa Başdemir