Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti

Kocaeli'de 2 günde 2. İl Başkanı görevden ayrıldı. Dün Genel Merkez talimatı ile MHP İl Başkanı Aydın Ünlü görevden alınmıştı. Bugün ise Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran istifa ettiğini açıkladı. Başaran geçtiğimiz günlerde Gebze'de düzenlediği teşkilat pikniği de Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu ağırlamıştı.

AFFIMI İSTEDİM

İstifasını duyuran Başaran, "İş hayatımda kısa bir süre sonra açıklayacağım yeni yatırımlar nedeni ile yürütmekte olduğum Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevimden affımı genel başkanımızdan istedim. Partimiz kurucular kurulunda yer almaya devam edeceğim. Bir süre iş hayatıma yoğun bir şekilde odaklanacağım. Bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.