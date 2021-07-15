Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti

Kocaeli'de 2 günde 2. İl Başkanı görevden ayrıldı. Dün Genel Merkez talimatı ile MHP İl Başkanı Aydın Ünlü görevden alınmıştı. Bugün ise Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran istifa ettiğini açıkladı. Başaran geçtiğimiz günlerde Gebze'de düzenlediği teşkilat pikniği de Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu ağırlamıştı.
AFFIMI İSTEDİM
İstifasını duyuran Başaran, "İş hayatımda kısa bir süre sonra açıklayacağım yeni yatırımlar nedeni ile yürütmekte olduğum Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevimden affımı genel başkanımızdan istedim. Partimiz kurucular kurulunda yer almaya devam edeceğim. Bir süre iş hayatıma yoğun bir şekilde odaklanacağım. Bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Zenci - Bu partiye oy verecek varmidir
Çok Aradınız Mı ? - Böyle mızıkçıları nereden de buluyorsunuz ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.