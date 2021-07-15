15 Tem 2021 - 10:04- Siyaset G: 15 Tem 2021 - 10:50

Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de 2 günde 2. İl Başkanı görevden ayrıldı. Dün Genel Merkez talimatı ile MHP İl Başkanı Aydın Ünlü görevden alınmıştı. Bugün ise Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran istifa ettiğini açıkladı. Başaran geçtiğimiz günlerde Gebze'de düzenlediği teşkilat pikniği de Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu ağırlamıştı.

AFFIMI İSTEDİM

İstifasını duyuran Başaran, "İş hayatımda kısa bir süre sonra açıklayacağım yeni yatırımlar nedeni ile yürütmekte olduğum Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevimden affımı genel başkanımızdan istedim. Partimiz kurucular kurulunda yer almaya devam edeceğim. Bir süre iş hayatıma yoğun bir şekilde odaklanacağım. Bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
# MHP
# GELECEK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
Davutoğlu Kocaeli’den seslendi “Erdoğan panik halinde” mask
Davutoğlu Kocaeli’den seslendi “Erdoğan panik halinde”
Davutoğlu Kocaeli’de! “Kocaeli Türkiye’nin aynasıdır” mask
Davutoğlu Kocaeli’de! “Kocaeli Türkiye’nin aynasıdır”
Davutoğlu pikniğinde Serok Ahmet afişi mask
Davutoğlu pikniğinde Serok Ahmet afişi
Gelecek’ten Kocaeli çıkarması mask
Gelecek’ten Kocaeli çıkarması
Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı mask
Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı
Gelecek Partisi’nden Demokrat Parti ziyareti mask
Gelecek Partisi’nden Demokrat Parti ziyareti
Gelecek İzmit’e esnaf morali mask
Gelecek İzmit’e esnaf morali
Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı mask
Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı
Davutoğlu Kocaeli’ye geliyor mask
Davutoğlu Kocaeli’ye geliyor
Gelecek Kocaeli, Davutoğlu’nun Memleketinde gövde gösterisi yaptı mask
Gelecek Kocaeli, Davutoğlu’nun Memleketinde gövde gösterisi yaptı

15 Tem 2021 - 10:04 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.242.745 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Çok Aradınız Mı ? - Böyle mızıkçıları nereden de buluyorsunuz ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Temmuz 10:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Esnaf’tan Ağbaba’ya fırça: “Sana oy verene saygı duyacaksın” mask
Esnaf’tan Ağbaba’ya fırça: “Sana oy verene saygı duyacaksın”
CHP’liler Başiskele Sanayi Sitesi'nde sorunları dinledi mask
CHP’liler Başiskele Sanayi Sitesi'nde sorunları dinledi
Ağbaba, “Türkiye’de yeni bir insan tipi yarattılar” mask
Ağbaba, “Türkiye’de yeni bir insan tipi yarattılar”
Veli Ağbaba; Kandıra Belediyesine yazıklar olsun mask
Veli Ağbaba; Kandıra Belediyesine yazıklar olsun
Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı mask
Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Millet İttifakı İlçe Başkanları, “Bu bir insan ticaretidir” mask
Millet İttifakı İlçe Başkanları, “Bu bir insan ticaretidir”
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL