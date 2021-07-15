15 Tem 2021 - 10:31- Gündem G: 15 Tem 2021 - 10:36

Birsen Gürel hayatını kaybetti
Birsen Gürel hayatını kaybetti mask

İzmitlilerin yakından tanıdığı, İzmit Belediyesi'nden yıllarca hizmet vererek emekli olan, merhum Mehmet Nuri Başar’ın kızı, Bora Gürel’in annesi, Kocaelispor sevdası ile tanıdığımız, KOSTAD Taraftarlar Derneği kurucu başkanı, gazetemizin eski spor yazarı ve uzun yıllar boyu sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Birsen Gürel (70) yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek bu sabaha karşı vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazını takiben Kartepe Arslanbey Camii'nden kaldırılacak.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
# İzmit belediyesi, Kocaelispor

15 Tem 2021 - 10:31 - Gündem

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