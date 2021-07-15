Birsen Gürel hayatını kaybetti

İzmitlilerin yakından tanıdığı, İzmit Belediyesi'nden yıllarca hizmet vererek emekli olan, merhum Mehmet Nuri Başar’ın kızı, Bora Gürel’in annesi, Kocaelispor sevdası ile tanıdığımız, KOSTAD Taraftarlar Derneği kurucu başkanı, gazetemizin eski spor yazarı ve uzun yıllar boyu sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Birsen Gürel (70) yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek bu sabaha karşı vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazını takiben Kartepe Arslanbey Camii'nden kaldırılacak.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.