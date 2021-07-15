İzmit’te bulunan yaralı Ebabil kuşu Ormanya’da tedavi edilecek

7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zor durumda olan insanlar kadar hayvanların da yanında oluyor. İzmit ilçesinde çarşı esnafı tarafından bulunan yaralı Ebabil Kuşu, tedavi edilmesi için Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya götürüldü.
ÇARŞI ESNAFI FARK ETTİ
Bugün akşam saatlerinde İzmit çarsı esnafından vatandaşlar, kaldırım üzerinde uçamayan ve yaralı bir kuş olduğunu fark etti. Durumun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesi akabinde bölgedeki zabıta ekipleri, olay yerine gitti.
ORMANYA’DA TEDAVİ EDİLECEK
Esnaflar tarafından zabıta ekiplerine teslim edilen yaralı ebabil kuşu, Ormanya’ya teslim edildi. Ormanya’daki uzman veteriner hekimleri tarafından tedavi edilecek ve tüm bakımları yapılacak yaralı Ebabil kuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.