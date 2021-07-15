AKP Kocaeli, 'Şafak Vakti'ne hep birlikte gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da desteklenen ve 15 Temmuz 2016'da FETÖ mensuplarının kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu mücadeleyi anlatan “15/07 Şafak Vakti” bu akşam (15 Temmuz Perşembe) gösterime giriyor. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilerek yapılmış ilk film özelliğini de taşıyan “15/07 Şafak Vakti” dram türünde ve toplam 135 dakika sürüyor.

İSTANBUL’DA GEÇİYOR

Film, aldığı siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen pastaneci Cevdet'in (Erkan Petekkaya) yolunun, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan), küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişmesini anlatıyor. Film, aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf'un (Baran Bölükbaşı) Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı sürdürdüğü mücadele ile hastanede doktor Aysel'in (Deniz Bolışık) sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için gösterdiği çabayı da konu ediyor.

SYMBOL AVM’DE İZLEYECEKLER

Hazırlıkları 2020 yılının kasım ayında başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. Film için toplamda 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı. Sekiz hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı. Bin 250 aksesuar, araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı. Film, bu akşamdan itibaren bir hafta gösterimde kalacak. Türkiye genelinde 390 sinema salonunda gösterilecek. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Yönetim Kurulu, yarın akşam (16 Temmuz Cuma) Symbol AVM’de saat 21.00’deki gösterimde filmi aileleriyle birlikte toplu olarak izleyecek. Programa ilçe başkanları ile belediye başkanları da katılacak.