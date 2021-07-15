Online Oyun Dünyasının Kalbi Turkmmo’da Atıyor

Oyun sektörünü elinde tutan Turkmmo 2 milyondan fazla kullanıcısından aldığı güç ile her geçen gün teknoloji ile paralel olarak gelişimine devam ediyor. Her çıkan oyuna zaman harcayıp karakterleri belirli bir seviyeye kadar getirmek ise kullanıcılar için son derece zor. Karakteri geliştirmek istemeyen kullanıcılar için ise iki tane seçenek bulunuyor.

Kullanıcılar ya metin2 hileleri başvuruyor ya da gelişmiş bir karakter hesabı satın alma yoluna gidiyor. Oyun hesabı satmak her iki taraf içinde son derece karlı bir durum. Bir taraf zamandan tasarruf sağlarken diğer taraf ise para kazanıyor.

Turkmmo Forumlarında Oyun Alışverişleri Nasıl Yapılır ?

Turkmmo forum sayfasında Oyun hesabı satarak para kazanmak isteyenlerin en merak ettiği nasıl oyun karakteri satabilecekleridir. Bu platformlar oyun karakterlerinin pazarlandığı, alıcı ve satıcının buluştuğu sanal ortamlardır.

Kayıt yapıldıktan sonra ise satılmak istenilen karakterin görselleri ve fiyat bilgisi ilgili alana girilir. Daha sonra ise oyun hesabı satın almak isteyen internet kullanıcılarının bu hesabı görüntülemesi beklenir. Oyun pubg mobile hesap satışı ilk aşama böylelikle tamamlanır.

Pubg Mobile Hesap Alışverişlerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pugg mobile hesap satışı için dikkatli olunması gereken noktalar vardır. Bunlara dikkat edildiği takdirde oyun hesabının kısa bir zaman diliminde satılması oldukça kolaydır. İlk olarak oyun hesabına ait olan bilgilerin mutlaka yazılması gerekir.

Yani hesap özellikleri ayrıntılı bir şekilde yazılır ve fiyat bilgisi eklenir. Ne kadar fazla detaya değinilirse satış imkanı o kadar fazla olacaktır.

Metin2 Pvp Server Tanıtımı Nasıl Yapılır ?

Metin2 pvp serverlar oyun sitelerinin çalışma prensibi diğer aracı sitelerinden çok farklı değildir. Kullanıcı kayıtlı olduktan sonra satmak istediği hesabı ilan olarak oluşturur. Diğer bir kullanıcı bu ilanı görüp satın almaya karar verdikten sonra satın alma sistemi işlemeye başlar.

Kullanıcı siteye parayı ödeyerek hesabı satın alır. Aracı siteler ise genellikle satıcının parası belirli bir seviyeye ulaştığı zaman yine satıcı tarafından sisteme tanımlanan banka hesabına yatırır.

Turkmmo Üyelik Nasıl Gerçekleştirilir?

Metin2 serverlar oyun hesabı satmak için ilk olarak aracı olan turkmmo web sitesine üyelik yapılması gerekir. Üyelik işlemleri ise son derece kolaydır. Ancak oyun hesabı satmak isteyenlerin son derece dikkatli olması gereken noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi ise kesinlikle ödeme gerçekleştiren ve piyasada güven sağlamış olan oyun platformları tercih edilmelidir.

Güvenli bir site bulunduğu takdirde sitenin resmi internet adresine gidilir. Siteden siteye değişiklik gösterebilmekle beraber kullanıcılar genellikle e-posta adresleri ve belirleyecekleri şifre ile platforma kayıt olabilir. Daha sonra ise satılmak istenilen hesabın ilanı oluşturulabilir.

Oyun Hesabı Satışında Etkili Olabilecek Yöntemler

Pvp serverler oyun hesabı satarken kullanıcılar kısa zamanda hesabın satın alınmasını isterler. Ancak bu süreç genelde çok kısa sürmez. Ancak çeşitli taktikler ile bu sürecin kısaltılması sağlanabilir. Kullanıcıların istedikleri oyun hesabını kısa zamanda zaman da satabilmeleri için satılacak olan hesabın karşıdaki kişiyi cezbetmesi gerekir.

Belli bir seviyenin üzerinde bulunan hesaplar diğer kullanıcıların ilgisini standart hesaplara göre çok daha fazla çeker. Üstelik bu hesaplar ortalama bir hesaba ya da düşük seviye bir hesaba göre daha yüksek fiyatlara satılabilir.

Hesap Satılan Siteler Güvenilir Mi?

Bunun belirlenmesi konusunda net bir ölçüt yoktur. Ancak piyasada güveni sağlamış olan platformlar sağladıkları güveni zedelemek istemezler. Bu nedenle ismi duyulmamış sitelere nazaran çok daha güvenilirlerdir. Türkmmo uzun yıllardır soluksuz bir şekilde verdiği kaliteli hizmetler ve 2 milyondan fazla üyesi ile siz oyun severlere hizmet vermektedir.

Hesap satma düşüncesinde olan kişilerin her şeyden önce hesaplarını satabilecekleri platformları araştırmaları gerekir. Ancak bu araştırma üstün körü yapılmamalı deyim yerinde ise ince elenip sık dokunmalıdır.