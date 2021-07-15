15 Tem 2021 - 11:22- Asayiş G: 15 Tem 2021 - 11:26

Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı mask

Kaza, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ressam Osman Hamdi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E. idaresindeki 41 AEP 086 plakalı Citroen marka otomobil, İsmail Ç. yönetimindeki 41 P 3496 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Özgür Ö. ve Fatih M. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, eğitim, kaza

15 Tem 2021 - 11:22 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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