21 yaşındaki Öykü’nün evinde öldüğü arkadaşı tutuklandı

Olay, 13 Temmuz tarihinde Körfez Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öykü Yündün (21) 12 Temmuz gecesi arkadaşı olduğu öğrenilen N.Ş.’nin evine geldi. 13 Temmuz günü öğlen saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan N.Ş., Öykü Yüngün'ü evde ölü bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yüngün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis, Yündün’ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş.'yi gözaltına aldı. Şahsın polise verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün’ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi. N.Ş.'nin öğle saatlerinde bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.
EVİNE GİTTİĞİ ARKADAŞI TUTUKLANDI
Yündün’ün cenazesi, dün tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ş. de 13 Temmuz günü Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan ve çelişkili ifadeler verdiği iddia edilen N.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yündün’ün ölüm sebebinin ise otopsi raporunda belli olacağı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.