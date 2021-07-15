15 Tem 2021 - 11:45- Asayiş G: 15 Tem 2021 - 11:50

21 yaşındaki Öykü’nün evinde öldüğü arkadaşı tutuklandı

Körfez'de arkadaşının evinde hayatını kaybeden genç kızın ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 yaşındaki Öykü’nün evinde öldüğü arkadaşı tutuklandı mask

Olay, 13 Temmuz tarihinde Körfez Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öykü Yündün (21) 12 Temmuz gecesi arkadaşı olduğu öğrenilen N.Ş.’nin evine geldi. 13 Temmuz günü öğlen saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan N.Ş., Öykü Yüngün'ü evde ölü bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yüngün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis, Yündün’ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş.'yi gözaltına aldı. Şahsın polise verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün’ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi. N.Ş.'nin öğle saatlerinde bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.

EVİNE GİTTİĞİ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Yündün’ün cenazesi, dün tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ş. de 13 Temmuz günü Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan ve çelişkili ifadeler verdiği iddia edilen N.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yündün’ün ölüm sebebinin ise otopsi raporunda belli olacağı öğrenildi.

# sağlık, Sokak, Öykü Yündün, Yeniyalı Mahallesi

15 Tem 2021 - 11:45 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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