İzmit’te hasat günü! 5 çeşit tohumdan en verimlisi o oldu

Kentin ziraat ihtiyacını karşılamak için İzmit’in belli noktalarında tarım çalışması başlayan İzmit Belediyesi geçtiğimiz yıl Kasım ayında ekilen yerel buğdayların haşatını bugün yaptı. İzmit Belediye BaşkanıFatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Ambarcı Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaboğa ve İzmit Ziraat Odası’yla birlikte Ambarcı Mahallesinde yerel buğdayın hasatı gerçekleşti. Mustafa Türe isimli çiftçinin toplam 4 dönüm arazisi üzerine 5 çeşit tohum ekilmişti.

5 ÇEŞİTTEN EN VERİMLİSİ NUSRAT

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünden alınan Nusrat, Aladağ, Kaynarca, Avar ve Altuğ türü buğdaylar ekildiği günden itibaren Ziraat Mühendisleri tarafından gözlemlendi. 8 ay sonunda elde edilen 2 ton buğday hasatınden en verimlisinin Nusrat türü olduğu gözlemlendi. Hasattan elde edilen tohumların yüzde 80’i çiftçiye hibe olarak verilecek.

“YÜZDE 80 VERİM ELDE ETTİK”

Biçerdöverle ilk hasatı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan birlikte gerçekleştirdi. Fahri İmam Rahmi Şahibaş tarafından yapılan hasat duası sonrası konuşan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, “Ekim zamanında Fatma Başkanımız bizzat önder oldu. Tohumlarımızı ektik. Bölgemizde verim düşüklüğü vardı. Buraya geldik. Kırsal Hizmetler Şube müdürlüğündeki arkadaşlarımız ile birlikte 5 çeşit buğday ektik. Değerlendirme neticesinde Nusrat denilen buğdayımızın üzerinde mutabık kaldık. Verim çok güzel. Bölgenin kendine ait metotları var. Burada farklı bir metot uygulanmadı. Zirai ilaç kullanılmadı. Yüzde 80 verim elde ettik. Buradaki ekinler tohum olarak üreticiye hibe olarak verilecek” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ TARIM KURTACAK”

Ardından konuşan ev sahibi Fatma Kaplan Hürriyet bugünün çok önemli bir gün olduğunu ifade etti. Göreve geldiğinden beri tarımın her alnında ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Hürriyet , “Birçok çalışma gerçekleştirdik. Bunlarından biri de buğday üretimiydi. Ziraat Odamız ile birlikte yürüttüğümüz projede 5 buğday tohumunu 8 ay önce tespit edilen araziye ekimini gerçekleştirdik. Burada birkaç amacımız var. Tarım çok önemli. Türkiye’yi üretim kurtaracak. Toprak çok zengin. Çiftçimizin maliyetleri yüksek. Tarımı kaybediyoruz. Teşvikler be destekleri arttırmamız gerekiyor” dedi.

“ÇİFTÇİYE HİBE VERİLECEK”

Yerelden genele hepimizin sorumluluğu olduğunu ifade eden Hürriyet, “Bu verimli toprakların işlenmesi için çalışma yapıyoruz. Bu deneme projesi bu kentte buğday ekimini arttırmayı hedefliyor. Çiftçimizin yapacağı üretim çok kıymetli. Kırsal Hizmetler bünyesinde istihdam ettiğimiz ziraat mühendisleri gözlemler yaptılar. Ektiğimiz 5 çeşit buğdayı incelediler. Teknik incem ele sonucunda en uygun ve en faydalı nusrat çeşidi oldu. Nusrat tohumundan çiftçilerimize destek vermeye çalışacağız. Ektik haşatını yaptık. İkinci aşmasında İzmit’liçiftçimize hibe desteği çalışması yapacağız” ifadelerin kullandı.