EBRD’den Ford’a finansman desteği  

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford’un Avrupa pazarı için 1 tonluk ticari araçların yeni nesil tamamen elektrikli ve plug-in hibrid versiyonlarının üretimini desteklemek üzere diğer katılımcı kurumlarla birlikte Ford Otosan’a 650 milyon Euro kredi sağlayacak. EBRD'nin Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımı kapsamında sağlanan kredi, Avrupa’nın lider ticari araç üreticisi Ford Otosan’ın çevreye duyarlı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için otomotiv dünyasının elektrik dönüşümüne öncülük etme hedefinin önemli bir parçası olacak.

KADEMELİ ÜRETİM

Hükümetlerin emisyonları azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ivme kazandırmak için taşımacılık sektörünün karbon nötr olması yolunda aldığı kararlar ile elektrikli araçların (EV) ulaşımın geleceğinde kilit bir rol oynayacağı öngörülüyor. Ford Otosan, 2023'ün ilk yarısında yeni 1 tonluk Ford Transit Custom’ın dizel, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarını kademeli olarak üretmeye başlayacak. Bataryalı elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar, emisyonları ciddi oranda azaltarak çevreye duyarlı bir ulaşım seçeneği sunacak.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİM

Ford Otosan, otomotiv sektörünün elektrik dönüşümüne öncülük etme misyonuyla Kocaeli Fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı ticari araç üretim projelerine 2026 yılına kadar 20,5 milyar TL yatırım öngörüsüyle teşvik aldığını bir süre önce duyurmuştu. Yatırımın tamamlanmasıyla Ford Otosan'ın elektrikli ticari araçlarda Ford'un küresel üretim merkezine dönüşmesi ve yaklaşık 3.000 kişi için yeni istihdam yaratması bekleniyor. Şirket ayrıca bilgi transferi aracılığıyla ve üretim süreçlerine entegrasyonu hızlandırarak tedarikçilerinin standartlarını ve verimliliğini yükseltmek için çalışacak.

FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şu açıklamada bulundu: “Avrupa'nın lider ticari araç üreticisi Ford Otosan olarak geçtiğimiz aylarda açıkladığımız Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımı kapsamında, EBRD ile otomotiv sektörümüzün en büyük finansman sözleşmelerinden birini imzalamaktan dolayı çok mutluyuz. Sadece araç değil, mühendislik ve teknoloji alanında da yıllardır ihracat lideri olarak bu stratejik yatırımla ülke ekonomisine katkı sağlayacak, daha yüksek katma değerli ileri teknolojiler üzerinde çalışma fırsatına sahip olacak ve daha yeşil bir dünya için yüksek kaliteli, sürdürülebilir ürünler üreteceğiz.”

FORD MARKALI ARAÇ

Uzun zamandır EBRD'nin özel sektör projeleri kapsamında desteklediği ve son altı yıldır Türkiye’nin ihracat lideri olan Ford Otosan, Ford markalı araç ve parçalarının üretim, montaj ve satışı alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin önde gelen kurumsal yatırımcılarından olan EBRD bugüne kadar yüzde 96'sı özel sektörde olmak üzere toplam 341 proje ile ülkeye 13 milyar Euro'dan fazla yatırım yaptı.