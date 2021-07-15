Bayram tadında indirimler Özdilek’te  

19 Temmuz tarihine kadar Polaris, Lumberjack, Kinetix, U.S. Polo Assn., Dockers markalarında ve lisanslı çocuk ayakkabı, sandalet ve terliklerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim fırsatı devam ediyor. En güzel bayramlıkları alabileceğiniz indirim kampanyası kapsamında ayrıca 25 Temmuz’a kadar Pierre Cardin, Altınyıldız, Vakko ve Avva markalı yeni sezon erkek giyim ürünlerinde yüzde 50 indirim, First Company, Shefame, Mavi ve Selen markalı yeni sezon kadın giyim ürünlerinde ve Funfair yeni sezon çocuk giyim ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirim seçenekleri sunuluyor.

YÜZDE 30 İNDİRİM

17 - 23 Temmuz tarihleri arasında ise Aqua Di Polo markalı saatlerde 1 alana 1 bedava fırsatı, makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatları da Özdilek ziyaretçilerini bekliyor. Çevirim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da bayram coşkusunu hissettiren kampanya 31 Ağustos tarihine kadar devam ediyor. İndirim kapsamında Adidas marka seçili ürünlerde sepette yüzde 30 indirim, Avva ve Vakko marka yeni sezon ürünlerde ise net yüzde 50 indirim, Koton markalı yeni sezon kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimlerle gardırobunu yenilemek isteyenlere avantajlı bir fırsat sunuyor.