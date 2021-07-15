“İYİ Parti Türkiye’yi yönetmeye gidiyor”  

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Körfez İlçe Teşkilatı ile olağan yönetim kurulu toplantısında bir araya geldi. Parti çalışmaları ve programlar üzerine istişarelerde bulunan Yıldız, ilçe teşkilatıyla sohbet etti. Milletin bir alternatif aradığını ve o alternatifin de İYİ Parti olduğunu söyledi. Yıldız, Türk milletinin oy kullanma davranışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yıldız, “Bizim Türk milleti kim ne derse desin sorgusuz sualsiz oy vermiyor, çalışana oy veriyor” dedi.

“SARAY’LA BİRLİKTE HALKTAN UZAKLAŞTI”

Yıldız, “Bugüne kadar AK Parti halka ulaşabilen partilerden bir tanesiydi ama son 5-6 yıldır hatta daha fazla 2010-2011’den bu yana Saray’la birlikte halktan uzaklaştı. Milletten uzaklaşınca da millet kendisine alternatif aramaya başladı. Bu alternatif de tüm toplumu kucaklayabilecek, milliyetçi, muhafazakâr, demokrat bir yapının yani İYİ Parti’den oluştuğunu biz zaten gözlemliyoruz, milletimiz de gözlemliyor ve İYİ Parti’yi bir alternatif olarak görüyorlar. Ben inanıyorum ki yapılacak ilk seçimde bizim birinci parti olmamamız için hiçbir neden yok. Bu yapı Türkiye’yi yönetmeye doğru gidiyor” dedi.