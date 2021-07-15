BTP Gölcük’te başkan Üstüner  

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) geçtiğimiz pazar günü BTP Gölcük İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongreye BTP İl Başkanı Muharrem Can ve Gölcük ilçe delegeleri katıldı. Katılanların tamamının oyunu alan Semih Üstüner yeni ilçe başkanı oldu. Kongrede konuşan Üstüner, “2001 yılında kurulan BTP, merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ile yıllarca ‘millete hizmet odaklı’ bir siyaset anlayışının en güzel örneğini sergiledi. Meclis içinde bir parti olmamasına rağmen bir iktidar partisi gibi çözümler sundu. Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet-Milli Devlet tezi, Hoş Geldin Atatürk eseri, Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt tezi, birlik ve beraberlik duruşu ve daha niceleri BTP'yi tüm siyasi partilerden ayıran ve gerçek siyasetin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyan bir duruştu. Bugün aynı çizgiyi BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile devam ettiriyoruz” dedi.
YÖNETİM KURULU ASİL
Semih ÜSTÜNER
Metin YILMAZLAR
Özcan GÜR
Tarık YILMAZLAR
Ümit AYBAR
Ahmet ÇELİK
YÖNETİM KURULU YEDEK
Yakup PEKTAŞ
Filiz ÜSTÜNER
Cevat AKDOĞAN
İL KONGRESİ DELEGELERİ
Metin YILMAZLAR
Özcan GÜR
Tarık YILMAZLAR
Adil ŞENGÜL
Ahmet ÇELİK
Ümit AYBAR
Cevat AKDOĞAN
Semih ÜSTÜNER
Songül PEKTAŞ
Mensure ÇELİK
Fahri SAYGINER
Filiz ÜSTÜNER
Yakup PEKTAŞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.