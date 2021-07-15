BTP Gölcük’te başkan Üstüner  

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) geçtiğimiz pazar günü BTP Gölcük İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongreye BTP İl Başkanı Muharrem Can ve Gölcük ilçe delegeleri katıldı. Katılanların tamamının oyunu alan Semih Üstüner yeni ilçe başkanı oldu. Kongrede konuşan Üstüner, “2001 yılında kurulan BTP, merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ile yıllarca ‘millete hizmet odaklı’ bir siyaset anlayışının en güzel örneğini sergiledi. Meclis içinde bir parti olmamasına rağmen bir iktidar partisi gibi çözümler sundu. Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet-Milli Devlet tezi, Hoş Geldin Atatürk eseri, Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt tezi, birlik ve beraberlik duruşu ve daha niceleri BTP'yi tüm siyasi partilerden ayıran ve gerçek siyasetin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyan bir duruştu. Bugün aynı çizgiyi BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile devam ettiriyoruz” dedi.

YÖNETİM KURULU ASİL

Semih ÜSTÜNER

Metin YILMAZLAR

Özcan GÜR

Tarık YILMAZLAR

Ümit AYBAR

Ahmet ÇELİK

YÖNETİM KURULU YEDEK

Yakup PEKTAŞ

Filiz ÜSTÜNER

Cevat AKDOĞAN

İL KONGRESİ DELEGELERİ

Metin YILMAZLAR

Özcan GÜR

Tarık YILMAZLAR

Adil ŞENGÜL

Ahmet ÇELİK

Ümit AYBAR

Cevat AKDOĞAN

Semih ÜSTÜNER

Songül PEKTAŞ

Mensure ÇELİK

Fahri SAYGINER

Filiz ÜSTÜNER

Yakup PEKTAŞ