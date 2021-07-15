15 Tem 2021 - 15:49- Siyaset G: 15 Tem 2021 - 15:50

YRP Genel Merkezi’nden Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyareti

YRP Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk ve yardımcıları, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ile birlikte geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular

YRP Genel Merkezi’nden Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyareti mask

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk ve yardımcıları Basri Çayır ve Süleyman Pulat, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyaretine gittiler. Büyükgöz’e geçmiş olsun dileklerini ileten Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, “Mevla’m daha büyük sıkıntı ve imtihanlardan korusun” dedi. İlçe Başkanı Engin Kılıç da geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Büyükgöz, “İmtihan dünyası içerisindeyiz. Ani bir şekilde apandisit şikayeti oldu ve ameliyat olduk. Derdi veren Mevla’m şifasını da verir inşallah. Ziyaretiniz için teşekkür ederim” dedi.
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15 Tem 2021 - 15:49 Kocaeli/ Gebze- Siyaset

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