Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk ve yardımcıları Basri Çayır ve Süleyman Pulat, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyaretine gittiler. Büyükgöz’e geçmiş olsun dileklerini ileten Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, “Mevla’m daha büyük sıkıntı ve imtihanlardan korusun” dedi. İlçe Başkanı Engin Kılıç da geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Büyükgöz, “İmtihan dünyası içerisindeyiz. Ani bir şekilde apandisit şikayeti oldu ve ameliyat olduk. Derdi veren Mevla’m şifasını da verir inşallah. Ziyaretiniz için teşekkür ederim” dedi.
15 Tem 2021 - 15:49- Siyaset Güncelleme: 15 Tem 2021 - 15:50
YRP Genel Merkezi’nden Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyareti
YRP Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk ve yardımcıları, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ile birlikte geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.