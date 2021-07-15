İYİ Parti, Rizeliler Derneği’ni konuk etti

Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Ekrem Kumuşoğlu ve dernek yönetimi önceki gün İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Kentin gelişmesine büyük katkı sunan hemşeri derneklerini çok önemsediklerini belirten İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Güzel şehrimiz Kocaeli adeta Türkiye mozaiği. Kocaeli, Türkiye'nin her yerinden göç alan, günden güne büyüyen, büyük bir şehir.
DERNEKLERİ ÖNEMSİYORUZ
Biz de bu yüzden fiziki ve beşeri büyümeyi göz önünde bulundurarak hemşehri dernekleri ile sürekli iletişim içindeyiz. Hemşehri dernekleri şehrin ve ülkenin gelişmesine büyük katkı sunan kuruluşlarımızdır. Bu anlamda bizler de hemşeri derneklerimizi çok önemsiyoruz "dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.