Hainlere büyük bir ders verildi

Kaya, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; FETÖ darbe ve işgal kalkışmasını evlerinde oturup televizyondan izlemeyen, girişime karşı muazzam bir irade gösteren, ihanete karşı imanla direnen kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kahraman Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dilerim.
DIŞ MİHRAKLAR
Yine dünyanın en şerefli üniformasını giymiş şerefsizler Milletin uçağını ve silahını millete çevirenler cezasız kalmadı. Bundan sonra da bu tür alçak ve hain girişimlerde bulunmak isteyen iç ve dış mihraklar böylesi bir kalkışmaya asla ve kat'a tevesül etmeyecek, aklının ucundan bile geçiremeyecek bir ders verildi, halen cezası kesilmemiş veya kripto FETÖ’cüler bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmeli.
YENİ BİR DESTAN
15 Temmuz hain darba girişiminin yıldönümünde şehitlerimize tekrar rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Yüce Türk Milletinin tarihinde uçaklara ve tanklara karşı yumrukla kazanılmış yeni bir destanın adıdır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.