15 Tem 2021 - 15:51- Siyaset G: 15 Tem 2021 - 15:53

Hainlere büyük bir ders verildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Remzi Kaya, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Hainlere büyük bir ders verildi mask

Kaya, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; FETÖ darbe ve işgal kalkışmasını evlerinde oturup televizyondan izlemeyen, girişime karşı muazzam bir irade gösteren, ihanete karşı imanla direnen kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kahraman Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dilerim.

DIŞ MİHRAKLAR

Yine dünyanın en şerefli üniformasını giymiş şerefsizler Milletin uçağını ve silahını millete çevirenler cezasız kalmadı. Bundan sonra da bu tür alçak ve hain girişimlerde bulunmak isteyen iç ve dış mihraklar böylesi bir kalkışmaya asla ve kat'a tevesül etmeyecek, aklının ucundan bile geçiremeyecek bir ders verildi, halen cezası kesilmemiş veya kripto FETÖ’cüler bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmeli.

YENİ BİR DESTAN

15 Temmuz hain darba girişiminin yıldönümünde şehitlerimize tekrar rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Yüce Türk Milletinin tarihinde uçaklara ve tanklara karşı yumrukla kazanılmış yeni bir destanın adıdır.”
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15 Tem 2021 - 15:51 - Siyaset

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