15 Tem 2021 - 15:52- Gündem G: 15 Tem 2021 - 15:54

Derince’ye kurban projesi

Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ile birlikte Kurban Pazarı’nı ziyaret eden Başkan Aygün, besicilerle kurmayı planladığı 'Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı' projesiyle ilgili istişarede bulundu

Derince’ye kurban projesi mask

Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin temel atma töreni için ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, çeşitli temaslarda da bulundu. Temel atma töreninin ardından Tahtalı Göleti Doğa Park projesi alanında incelemelerde bulunan Suver ve Kılıç ardından Başkan Aygün ile birlikte Kadırga Mesire Alanı’nda kurulan Kurban Pazarı’nı ziyaret etti.

BESİCİLERİN GÖRÜŞLERİNİ ALDI

Burada kurban satış pazar alanını ziyaret ederek besiciler ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Suver, Kılıç ve Aygün, vatandaşların bayramlarını şimdiden tebrik etmeyi de ihmal etmediler. Ziyaret esnasında İshakçılar yolu üzerinde kurmayı planladıkları 'Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı' projesinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projeyle ilgili besicilerin de görüşlerini aldı.
# Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Derince’de öğrencilerden 15 Temmuz sergisi mask
Derince’de öğrencilerden 15 Temmuz sergisi
Aygün, bu kez Yavuz Sultan’daydı mask
Aygün, bu kez Yavuz Sultan’daydı
Aygün, Gölcük Dawn Sendromlular’ı konuk etti mask
Aygün, Gölcük Dawn Sendromlular’ı konuk etti
Taşköprü Tesisleri’nin Temeli Atılıyor mask
Taşköprü Tesisleri’nin Temeli Atılıyor
Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu mask
Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu
Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin Temeli atılacak   mask
Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin Temeli atılacak  
Cumhur İttifakı Derince’de buluştu mask
Cumhur İttifakı Derince’de buluştu
Derince tarım ve turizm Hamlesi mask
Derince tarım ve turizm Hamlesi
Aygün’den Oluklu Sitesi’ne ziyaret mask
Aygün’den Oluklu Sitesi’ne ziyaret
Aygün ve Merdan bu kez Dumlupınar’a gitti mask
Aygün ve Merdan bu kez Dumlupınar’a gitti

15 Tem 2021 - 15:52 Kocaeli/ Derince- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.242.745 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Kıyı Kenti Karamürsel’ fotoğraf sergisi açıldı mask
‘Kıyı Kenti Karamürsel’ fotoğraf sergisi açıldı
Öğrencilerden anlamlı destek mask
Öğrencilerden anlamlı destek
Türkiye’nin gezi rehberi bu kitapta mask
Türkiye’nin gezi rehberi bu kitapta
Derince’de öğrencilerden 15 Temmuz sergisi mask
Derince’de öğrencilerden 15 Temmuz sergisi
Derince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi olağan kongresini gerçekleştirdi mask
Derince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi olağan kongresini gerçekleştirdi
Covid-19 aşısı olup koronavirüse yakalananlar anlattı mask
Covid-19 aşısı olup koronavirüse yakalananlar anlattı
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL