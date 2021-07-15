Derince’ye kurban projesi

Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin temel atma töreni için ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, çeşitli temaslarda da bulundu. Temel atma töreninin ardından Tahtalı Göleti Doğa Park projesi alanında incelemelerde bulunan Suver ve Kılıç ardından Başkan Aygün ile birlikte Kadırga Mesire Alanı’nda kurulan Kurban Pazarı’nı ziyaret etti.

BESİCİLERİN GÖRÜŞLERİNİ ALDI

Burada kurban satış pazar alanını ziyaret ederek besiciler ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Suver, Kılıç ve Aygün, vatandaşların bayramlarını şimdiden tebrik etmeyi de ihmal etmediler. Ziyaret esnasında İshakçılar yolu üzerinde kurmayı planladıkları 'Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı' projesinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projeyle ilgili besicilerin de görüşlerini aldı.