İzmitli Alper Omurca Efeler Ligi’ne transfer yaptı

Kocaeli voleybolunun yetenek avcısı olan Besim Subaşı üretmeye, yetiştirmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bir dönem Ziraat Bankası alt yapısının Kocaeli’deki koordinatörü olan Besim Subaşı’nın öğrencilerinden, genç yetenek Alper Omurca, Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor’a transfer oldu. 2000 doğumlu sporcu 4 yıl Ziraat Bankası alt yapısında oynadıktan sonra Efeler Ligi’ne transfer olduğu için büyük bir mutluluk yaşıyor.
KUTAY DA FENERBAHÇE’YE GİTMİŞTİ
Derince doğumlu, 1.97 boyundaki pasör çaprazı Alper Omurca, yeni takımında süre bulup takımına katkı sağlamayı çok istediğini belirtti. Öte yandan yine Besim Şubaşı’nın öğrencilerinden, Fenerbahçe’ye transfer olan 2004 doğumlu köşe oyuncusu Kutay Derin de İzmit’teki Ziraat Bankası akademisinde 1.5yıl eğitim aldı. 2 metre boyundaki İzmitli voleybolcunun gelecekte sadece ülkemizde değil, dünyada sayılı voleybolcular arasına gireceği düşünülüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.