15 Tem 2021 - 15:58- Spor G: 15 Tem 2021 - 16:00

İzmitli Alper Omurca Efeler Ligi’ne transfer yaptı
İzmitli Alper Omurca Efeler Ligi’ne transfer yaptı mask

Kocaeli voleybolunun yetenek avcısı olan Besim Subaşı üretmeye, yetiştirmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bir dönem Ziraat Bankası alt yapısının Kocaeli’deki koordinatörü olan Besim Subaşı’nın öğrencilerinden, genç yetenek Alper Omurca, Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor’a transfer oldu. 2000 doğumlu sporcu 4 yıl Ziraat Bankası alt yapısında oynadıktan sonra Efeler Ligi’ne transfer olduğu için büyük bir mutluluk yaşıyor.

KUTAY DA FENERBAHÇE’YE GİTMİŞTİ

Derince doğumlu, 1.97 boyundaki pasör çaprazı Alper Omurca, yeni takımında süre bulup takımına katkı sağlamayı çok istediğini belirtti. Öte yandan yine Besim Şubaşı’nın öğrencilerinden, Fenerbahçe’ye transfer olan 2004 doğumlu köşe oyuncusu Kutay Derin de İzmit’teki Ziraat Bankası akademisinde 1.5yıl eğitim aldı. 2 metre boyundaki İzmitli voleybolcunun gelecekte sadece ülkemizde değil, dünyada sayılı voleybolcular arasına gireceği düşünülüyor.
# eğitim

15 Tem 2021 - 15:58 - Spor

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