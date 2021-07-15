15 Tem 2021 - 16:00- Spor G: 15 Tem 2021 - 16:02

Dilovası’nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü
Dilovası’nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dilovası Belediyesi, okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzları ile bu yılda çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dilovası’nda okul bahçelerine kurulan portatif havuzlar ile çocuklar okul bahçesinde uzman eğitmenlerden ücretsiz yüzme hem yüzme öğreniyor hem de tatilin tadını çıkartıyor. Bu uygulamadan hem çocuklar hem de velileri mutlu etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesine dahil olan Dilovası Belediyesi ilçenin üç ayrı noktasında çocukları havuzlara buluşturdu. Diliskelesi Polisan Ortaokulu, Köseler Köyü TOKİ İlköğretim okulu bahçeleri ve Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Kapalı Yüzme havuzunda başlayan kurslarda çocuklar ücretsiz yüzme öğreniyor. 15 Eylül’e kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriyor.
# proje, Okul

15 Tem 2021 - 16:00 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.242.745 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Nihayet, salonlarda da çocuk çığlıkları yükseldi mask
Nihayet, salonlarda da çocuk çığlıkları yükseldi
Dilovası’nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü mask
Dilovası’nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü
Halterciler Türkiye şampiyonu oldu mask
Halterciler Türkiye şampiyonu oldu
İzmitli Alper Omurca Efeler Ligi’ne transfer yaptı mask
İzmitli Alper Omurca Efeler Ligi’ne transfer yaptı
Yıldız başpehlivanların kapışması Cumartesi! mask
Yıldız başpehlivanların kapışması Cumartesi!
Belediye Derincespor’dan 4 transfer birden     mask
Belediye Derincespor’dan 4 transfer birden    
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL