Kartepe’de sağlıkçılar için anlamlı turnuva

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği tarafından sağlıkçılar adına organize edilecek olan Şöhretler Turnuvası’nın tanıtımı Kartepe Antik Köfte’de düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleşti

BÖYLESİ İLK KEZ OLUYOR

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Belediyesi Spor Müdürü Hacı Ağdaş ve Şöhretler Turnuvası Tertip Komite Başkanı Sebahattin Altınkaya katılımcılara yaptıkları konuşmalarla tüm Kartepelileri ve Kocaeli halkını 9 Ağustos’ta başlayacak olan anlamlı turnuvaya davet etti.Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman ile güzel bir iş birliği yaptıklarını, 50 yaş ve üzerindeki futbolcuların yer alacağı bu projede de kendilerine destek verdiği için Başkan Kocaman’a şükranlarını iletti.

AĞRA’DAN DAVET VAR

Ağra öte yandan Kartepe Kulüpler Birliği olarak ilçedeki kulüplerin birlik ve beraberlikleri ile tüm şehirde dikkat çektiğini, yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Ağra son olarak pandemi koşullarında azimli mücadeleleri ile takdir toplayan sağlıkçılar adına düzenlenecek olan Şöhretler Turnuvası’na Kartepe’li ve Kocaelili vatandaşları davet etti.