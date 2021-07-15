Hacı Ağdaş: Spor adına en zengin ilçeyiz

Kartepe Belediyesi Spor Müdürü Hacı Ağdaş, Kartepe’nin sportif faaliyetler adına şehrin en zengin ilçesi olduğunu ifade etti.

TAKDİR EDİLMELİ

Şöhretler Turnuvası tanıtım toplantısında söz alan, ekibi ile birlikte son derece sıkı çalışarak ilçenin vizyonu adına önemli katkılar sunan Kartepe Belediyesi Spor Müdürü Hacı Ağdaş şu şekilde konuştu: Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Av. Mustafa Kocaman’ın selamlarını ileterek sözlerime başlıyorum. Burada bulunan herkes yıllardır sporun, futbolun içinde yer alıyor ve bu işi gönülleri ile yapıyor.Bu bahsettiğim insanların yıllar içinde camiadan kopmamaları da takdir edilecek bir durum.

7’DEN 70’e HERKERE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kartepe’de sporun ilgi görmesi, 7’den 70’e herkese ulaşması için el birliği ile çalışıyoruz. 2011 yılında Kartepe Kulüpler Birliği’ni kurarak, başkanlarımızla birlikte bir ilki gerçekleştirdik. Bu bakımdan tek ilçeyiz. Önceki başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Mevcut başkanımız Mevlüt Ağra da yeni proje ve etkinlikler düzenliyor.

BAŞKANIMIZ ÇOK HASSAS

Kartepe Kulüpler Birliği ile daha öncekilerde olduğu gibi sağlıkçılar adına düzenleyeceğimiz Şöhretler Turnuvası’nı da başarı ile geride bırakacağımızı düşünüyorum. Özellikle belediye başkanımız Mustafa Kocaman, bu tür etkinliklere hassas bakıyor ve hiçbir yardımı esirgemiyor. 9 Ağustos’ta başlayacak olan 50 ve 50 yaş üzerindeki sporcuların yer alacağı anlamlı organizasyonun ev sahipliğini Kartepe Kulüpler Birliği’miz yapıyor. Bizler işin destek kısmındayız.

TÜM BELDELERİMİZİ ÖNE ÇIKARMAYA GAYRET EDİYORUZ

Kartepe, 2009 yılında 10 beldenin birleşmesi ile kurulan bir ilçe. Anlık nüfusu 130 binlere dayandı. 10 beldemizin de ayrı ayrı güzellikleri var. Kartepe Belediyesi olarak bu beldelerimizin tamamının ön plana çıkarılması için organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Sanayi kenti Kocaeli’de Kandıra ve Kartepe turizm ile özdeşleşen ilçelerdir, bu konudaki lokomotif ilçe ise Kartepe’dir.

HERGELECİ İBRAHİM’İN ADINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Kartepe Belediyesi olarak spor turizmini destekliyoruz. Hiçbir ilçede görülmeyen motokros, off-road, yamaç paraşütü, ATV, sazan balığı tutma gibi yarışmalar ile Kartepe ilçemiz kendisini gösteriyor. Futbol, salon sporları ve diğer branşlar adına da belli başlı etkinliklerimiz oluyor. Bunlardan birisi de 15.’sini düzenleyeceğimiz Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri. 660. Kırkpınar’da son 8’e kalan 6 başpehlivan güreşlerde yer alacak. İnanıyorum ki Hergeleci İbrahim’in adını en iyi şekilde temsil edeceğiz.