Sebahattin Altınkaya: Onlar hep var olsun

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenleyeceği Şöhretler Turnuvası’nın tanıtımında konuşan Tertip Komite Başkanı Sebahattin Altınkaya, Kartepe’nin yaşayan efsanelerini unutmadı

NE DESEK AZDIR

Altınkaya, sağlıkçılar adına düzenlenecek olan Şöhretler Karması ile ilgili bilgi verdi ve şu şekilde konuştu: Değerli başkanlarım, değerli konuklar ve hanımefendiler… Sağlıkçılarımız için tertiplediğimiz özel bir etkinliğin tanıtımı ile karşınızdayız. Ama onun öncesinde ilçemizin çok değerli büyükleri Ali Hancı, Mesut Öcbe, Hasan Cebeci için ne kadar övgü dolu sözler sarf etsek azdır.

31 TEMMUZ’DA BAŞVURULAR SON

Onlar ve onlar gibi büyüklerimiz ilçemiz sporunun mihenk taşlarıdır. Emeklerinden ötürü her birine saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hep var olsunlar… Sağlıkçılarımız için buradayız. 50 yaş ve üzerindeki futbolcular turnuvamızda hünerlerini sergileyecek. Şu ana kadar 12 takım kayıt yaptırdı. Başvurular 31 Temmuz’da sona erecek ve nasip olursa 9 Ağustos’ta turnuvamızı başlatacağız inşallah.

TAAHHÜTNAMELERİN İMZALANMASI GEREKİYOR

Tertip Komitemiz Hacı Ağdaş, Mevlüt Ağra, Sebahattin Altınkaya, Mesut Öçbe, Hasan Cebeci, Ali Hancı, Mustafa Şahin ve Veysel Pınar’dan oluşacak. Basın ile ilişkiler Yüksel Ateş’in koordinasyonunda olacak. Her takım sorumlusuna taahhütnameler veriyoruz. Bunları imzalamayanları turnuvada oynatma durumumuz olmayacak.

TEŞEKKÜR EDERİM

Daha önce 50 yaş ve üzerindeki bir katılımla turnuva düzenlenmedi. Biz bu anlamda bir ilki gerçekleştireceğiz. Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Av. Mustafa Kocaman’a, Kartepe Belediyesi Spor Müdürü Hacı Ağdaş’a, Kartepe Külüpler Birliği Başkanımız Sayın Mevlüt Ağra’ya ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.