Sebahattin Altınkaya: Onlar hep var olsun

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenleyeceği Şöhretler Turnuvası’nın tanıtımında konuşan Tertip Komite Başkanı Sebahattin Altınkaya, Kartepe’nin yaşayan efsanelerini unutmadı
NE DESEK AZDIR
Altınkaya, sağlıkçılar adına düzenlenecek olan Şöhretler Karması ile ilgili bilgi verdi ve şu şekilde konuştu: Değerli başkanlarım, değerli konuklar ve hanımefendiler… Sağlıkçılarımız için tertiplediğimiz özel bir etkinliğin tanıtımı ile karşınızdayız. Ama onun öncesinde ilçemizin çok değerli büyükleri Ali Hancı, Mesut Öcbe, Hasan Cebeci için ne kadar övgü dolu sözler sarf etsek azdır.
31 TEMMUZ’DA BAŞVURULAR SON
Onlar ve onlar gibi büyüklerimiz ilçemiz sporunun mihenk taşlarıdır. Emeklerinden ötürü her birine saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hep var olsunlar… Sağlıkçılarımız için buradayız. 50 yaş ve üzerindeki futbolcular turnuvamızda hünerlerini sergileyecek. Şu ana kadar 12 takım kayıt yaptırdı. Başvurular 31 Temmuz’da sona erecek ve nasip olursa 9 Ağustos’ta turnuvamızı başlatacağız inşallah.
TAAHHÜTNAMELERİN İMZALANMASI GEREKİYOR
Tertip Komitemiz Hacı Ağdaş, Mevlüt Ağra, Sebahattin Altınkaya, Mesut Öçbe, Hasan Cebeci, Ali Hancı, Mustafa Şahin ve Veysel Pınar’dan oluşacak. Basın ile ilişkiler Yüksel Ateş’in koordinasyonunda olacak. Her takım sorumlusuna taahhütnameler veriyoruz. Bunları imzalamayanları turnuvada oynatma durumumuz olmayacak.
TEŞEKKÜR EDERİM
Daha önce 50 yaş ve üzerindeki bir katılımla turnuva düzenlenmedi. Biz bu anlamda bir ilki gerçekleştireceğiz. Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Av. Mustafa Kocaman’a, Kartepe Belediyesi Spor Müdürü Hacı Ağdaş’a, Kartepe Külüpler Birliği Başkanımız Sayın Mevlüt Ağra’ya ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.