15 Tem 2021 - 16:04- Spor G: 15 Tem 2021 - 16:05

Dilovası’nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü
Dilovası’nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü mask
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Dilovası Belediyesi bu yılda çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.  İlçedeki okul bahçelerine kurulan portatif havuzlar ile çocuklar okul bahçesinde uzman eğitmenlerden ücretsiz yüzme hem yüzme öğreniyor hem de tatilin tadını çıkartıyor. Bu uygulamadan hem çocuklar hem de velileri mutlu etti.

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesine dahil olan Dilovası Belediyesi ilçenin üç ayrı noktasında çocukları havuzlara buluşturdu. Diliskelesi Polisan Ortaokulu, Köseler Köyü TOKİ İlköğretim okulu bahçeleri ve Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Kapalı Yüzme havuzunda başlayan kurslarda çocuklar ücretsiz yüzme öğreniyor.  Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzlarda.15 Eylül’e kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriyor.  Proje kapsamında üç bin çocuğa oluşmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Şayir, “Yüzme sporu herkesin ilgi gösterdiği bir spor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her yılın yaz mevsiminde başlattığı 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesine geçen yıl olduğu gibi bu yılda dahil olduk.
# proje, Okul

15 Tem 2021 - 16:04 - Spor

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