Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin kurumsam resmi web sitesi www. mhp.org.tr adresinde bulunan il başkanları listesinden bugün itibaren MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü çıkartıldı. Listeden Aydın Ünlü’nün fotoğrafı ve ismi kaldırıldı. MHP İl Başkanlığı iletişim bilgiler yer alıyor.
15 Tem 2021 - 16:23- Siyaset Güncelleme: 15 Tem 2021 - 16:28
MHP Genel Merkezi, Aydın Ünlü'yü sildi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez resim sitesinde Kocaeli İl Başlanlığı kısmından Aydın Ünlü’nün ismi çıkartıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.