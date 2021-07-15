15 Tem 2021 - 16:23- Siyaset G: 15 Tem 2021 - 16:28

MHP Genel Merkezi, Aydın Ünlü'yü sildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez resim sitesinde Kocaeli İl Başlanlığı kısmından Aydın Ünlü’nün ismi çıkartıldı.
MHP Genel Merkezi, Aydın Ünlü'yü sildi mask

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin kurumsam resmi web sitesi www. mhp.org.tr adresinde bulunan il başkanları listesinden bugün itibaren MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü çıkartıldı. Listeden Aydın Ünlü’nün fotoğrafı ve ismi kaldırıldı.  MHP İl Başkanlığı iletişim bilgiler yer alıyor.
# MHP

15 Tem 2021 - 16:23 - Siyaset

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