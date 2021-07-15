Emlakçılar Odası Başkan Adayı Nuriye Köksal: Emlakçılık sadece alım satım anlamına gelmez  

Kocaeli Emlakçılar Odası’nın olağan genel kurulu 2022 yılının başında yapılacak. Kongrenin mart ayına kadar yapılması planlanıyor. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu’nun tekrar aday olduğu genel kurula Ufuk Turan ve Nuriye Köksal da aday olacak. Gazetemizi ziyaret ederek düşüncelerini paylaşan Nuriye Köksal, “Emlakçılık sektörü alım satımdan ibaret bir meslek olduğu sanılmakta. Aslında bu meslek hukuk bilgisi gerektiren, araştırma gerektiren bir meslek. Mesleğimizin saygınlığını korumak ve artırmak için bu mesleği çok iyi anlatmak gerekiyor” dedi.

MESLEĞE SAYGINLIK KAZANDIRMAK İSTİYOR

Ocean Gayrimenkul site yönetimi ve Çilek Kız Öğrenci Yurdu’nun sahibi olan Nuriye Köksal, kadın girişimci olarak iş dünyasına katılmış ve bugünkü pozisyonunu almış iş insanlarından biri. Aynı zamanda bilirkişi unvanı bulunan Köksal, emlak ve emlak yönetimi mezunu. Bu meslekle ilgili bir de kitabı bulunan Nuriye Köksal, halk eğitim merkezlerinde alanıyla ilgili derslerde veriyor. Mesleğine saygınlık kazandırmak, emlakçıların kısıtlanan haklarını savunmak için oda başkanlığına aday olduğunu söyleyen Köksal, aktif bir yönetim kurulu oluşturmaya çalıştığını, yönetimin bir bölümünün ise şimdiden oluşmaya başladığını söyledi.