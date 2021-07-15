ODTÜ KYÖD Ortaokulu, istikrarlı başarısını sürdürüyor

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu, bölgemizde istikrarlı kitlesel başarının adresi olmaya devam ediyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2021 LGS sonuçları da okulun bu başarısını bir kez daha ortaya koydu. Mezun öğrencilerin yüzde 40’ı 0,34’lük yüzdelik dilimden başlayarak Türkiye çapında “yüzde 5’lik başarı dilimi” içine girmeyi başardı. Okulun genel yüzdelik başarı ortalaması ise yüzde 13. Bu oranlar, okulda kitlesel ve bireysel başarı için yıllardır sürdürülen çalışmaların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

HEP BAŞARILI OKULLAR LİSTESİNDE

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu, 1999 yılında kuruldu, ilk mezunlarını 2005’te verdi. O yıldan buyana, Kocaeli’deki okulların LGS sınav sonuçlarına göre ilçe ve il değerlendirmesinde hep en ön sıralarda yer aldı. Son üç yıldır okullar sınav sonuçlarına göre değerlendirilmiyor, değerlendirilmiş olsa bile kamuoyuna açıklanmıyor. Daha önceki 14 yılın değerlendirmesinde, ODTÜ GV Özel KYÖD Ortaokulu, İzmit ölçeğinde 12 yıl birinci, bir yıl ikinci, bir yıl da üçüncü oldu. Kocaeli genelinde yapılan değerlendirmede ise 7 yıl birinci, 2 yıl ikinci, 3 yıl üçüncü, 2 yıl da dördüncü oldu.

ODTÜ GV OKULLARI ARASINDAKİ DURUMU

ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın, Türkiye genelinde şube ve danışmanlık okulları olarak 9 eğitim kurumu bulunuyor. Ankara, Denizli, Mersin, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa ve Niğde’de… Özel KYÖD Ortaokulu, vakfa bağlı diğer okullar arasında da başarı sıralamasında hep ön sıralarda. Vakıf, okullarını son 9 yıldır değerlendiriyor, bu değerlendirmede Özel KYÖD Ortaokulu 3 yıl birinci, 2 yıl ikinci, 3 yıl üçüncü, 1 yıl da dördüncü geldi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Anadolu Lisesi, yeni ders yılı ile ilgili kayıtlara başladı. Alınan karar gereğince, liseye, sadece LGS sınav sonuçlarında yüzde 15’lik başarı diliminde bulunan öğrenciler kabul ediliyor. Okul yönetimi, yüzde 12’lik başarı diliminde bulunan öğrencilere ise değişik oranlarda burs veriyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları Kurucu Temsilcisi Süleyman Annak, LGS sınav sonuçlarıyla ilgili olarak, “Yetiştirdiğimiz donanımlı ve yetkin öğrencilerle her zaman gurur duyuyoruz. Kaliteden ödün vermeden bu başarıyı ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.