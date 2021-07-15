15 Tem 2021 - 22:18- Gündem G: 15 Tem 2021 - 22:20

Son 24 saatte koronavirüsten 48 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 304’de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte koronavirüsten 48 kişi hayatını kaybetti mask

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 304 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 oldu. Bir günde toplam 232 bin 257 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 103 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 30,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 61 milyon 125 bin 726'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS’TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 33,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım” dedi.

# sağlık, aşı
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15 Tem 2021 - 22:18 - Gündem

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