Karayoluyla Tarifeli Yurtiçi Yolcu Taşımacılığında Tavan Ücret Tarifesi Belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde uygulanan yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasında şehirlerarası seyahatlerde yaşanan artış sonrası hem Bakanlığa gelen şikayetler hem de medyada yüksek ücretli biletler üzerine çıkan haberler üzerine karayolu yolcu taşımacılığı alanında uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi çalışması yaptıklarını bildirdi. Yolcu sayılarındaki bu artışı fırsat bilenlerin fahiş bilet fiyatlarıyla haksız kazanç sağlamalarını engellemek ve yolcuları korumak amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında uygulanmak üzere 3 ay süreyle geçerli olacak tavan ücret tarifesi belirlediklerini ve tarifenin Resmi Gazete’de yayımlanarak tüm firmalar tarafından uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Bakanlık bu düzenleme ile fahiş bilet fiyatı uygulamalarının önüne geçmeyi amaçladıklarına dikkat çekti. Tavan ücret tarifesinin 3 ay süreyle geçerli olacağını aktaran Bakanlık, B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin daha önce aldıkları ücret tarifelerinin, tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesinin üstünde olması halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın tavan ücret tarifesi uygulanacağına işaret etti.

Kilometre esasına göre belirlenmiş olan ücret tarifesinin, şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten firmaların uygulanabilecekleri en yüksek ücret tarifesi olduğunun altını çizen Bakanlık, firmaların tavan ücret tarifesinden daha düşük ücretlerle taşıma yapmalarının da mümkün olduğunu belirtti.

KARAYOLUYLA YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TAVAN ÜCRET TARİFESİ

YOL MESAFESİ(KM) TARİFE(TL) YOL MESAFESİ(KM) TARİFE(TL)

101 – 115 km. 84 651 – 700 km. 174

116 – 130 km. 90 701 – 800 km. 180

131 – 150 km. 96 801 – 900 km. 198

151 – 175 km. 102 901 – 1000 km. 222

176 – 200 km. 108 1001 – 1100 km. 241

201 – 250 km. 114 1101 – 1200 km. 264

251 – 300 km. 126 1201 – 1300 km. 282

301 – 350 km. 132 1301 – 1400 km. 306

351 – 400 km. 138 1401 – 1500 km. 329

351 – 450 km. 144 1501 – 1625 km. 353

451 – 500 km. 150 1626 – 1750 km. 370

501 – 550 km. 156 1751 – 1875 km. 394

551 – 600 km. 162 1876 – 2000 km. 417

601 – 650 km. 168 2000 ve üzeri km. 441