16 Tem 2021 - 09:41- Gündem G: 16 Tem 2021 - 09:44

Brisa üretime ara veriyor
Brisa üretime ara veriyor mask

Bugün itibarıyla üretime ara veren veren Brisa'nın 29 Temmuz’da faaliyete geçmesi bekleniyor. Brisa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "Planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, İzmit fabrikada 16.07.2021 Cuma günü saat 00.00'den itibaren 29.07.2021 Cuma günü Saat 23.59'a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir." Brisa'da kadrolu 2 bin işçi çalışıyor.

16 Tem 2021 - 09:41 - Gündem

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