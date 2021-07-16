Brisa üretime ara veriyor

Bugün itibarıyla üretime ara veren veren Brisa'nın 29 Temmuz’da faaliyete geçmesi bekleniyor. Brisa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "Planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, İzmit fabrikada 16.07.2021 Cuma günü saat 00.00'den itibaren 29.07.2021 Cuma günü Saat 23.59'a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir." Brisa'da kadrolu 2 bin işçi çalışıyor.