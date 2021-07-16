16 Tem 2021 - 09:42- Gündem G: 16 Tem 2021 - 09:45

Şehit düştüğü saatte mezarı başında dualarla anıldı

 Darıca'da, darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda görevliyken şehit olan Özel Harekat polisi Edip Zengin, şehit düştüğü saat olan 23.45'te silah arkadaşları ve ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı.

Şehit düştüğü saatte mezarı başında dualarla anıldı mask

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda görevliyken, düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan Özel Harekat polisi Edip Zengin, şehit düştüğü saat olan 23.45'te Nene Hatun Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene şehit polisin annesi Fatma Zengin, amcası İbrahim Zengin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen ile silah arkadaşları katıldı. Okunan duaların ardından şehit polisin kabrine çiçekler bırakıldı.  Anma programında konuşan şehit Edip Zengin’in amcası İbrahim Zengin, hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyleyerek, Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın. Allah bir daha tekrarını göstermesin. Bu gece, şu anda her ne kadar hüzünlü olsak da, hüzünlü olduğumuz kadar da gururluyuz" dedi.

16 Tem 2021 - 09:42 Kocaeli/ Darica- Gündem

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