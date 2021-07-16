16 Tem 2021 - 09:50- Gündem G: 16 Tem 2021 - 09:52

Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı  

Büyükşehir Belediyesi Gölcük Anafartalar Caddesi’nde asfalt serimi yaptı  

Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesinde üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Anafartalar Caddesi’nde binder asfalt serimi yaptı. Çalışmalar gece geç saatlere kadar sürdü.

 

3 BİN 600 TON ASFALT SERİLDİ

Bin 100 metre uzunluğundaki Anafartalar Caddesi, Gölcük Saraylı Mahallesi’ni E-5 Karayolu’na bağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından eskimiş ve bozulmaların meydana geldiği caddede, trimer makinesi ile bozuk ve deforme olmuş asfalt kazınarak söküldü. 3 bin 300 metreküp trimer kazısı yapılan caddede, 3 bin 700 ton pilent miks temel, 3 bin 600 ton binder asfalt serimi yapıldı. Gölcük Anafartalar Caddesi yenilenen asfaltıyla konforlu ve güvenli bir hale geldi.

 

VATANDAŞTAN HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Cadde sakinleri asfalt çalışmasının kendileri için çok değerli olduğunu, ulaşımlarını daha rahat ve sorunsuz bir şekilde yapacaklarını ifade etti. Vatandaşlar, gece geç saatlere kadar süren çalışmalar ile yollarının daha modern hale getiren getirdikleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

# ulaşım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

16 Tem 2021 - 09:50 Kocaeli/ Gölcük- Gündem

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