Polat’a teşekkür belgesi

Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği’nin (KÖGYAR-DER) yeni Başkanı Tugay Polat, eğitim yardımı konusunda sağladığı imkanlarla biliniyor. Körfez ilçede bulunan Mimar Sinan İlköğretim Okulu’na da bu zamana kadar birçok destekte bulunan Polat’ın katkılarına karşılık okul idarecileri tarafından teşekkür edildi.

“DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

KÖGYAR-DER Başkanı Tugay Polat, önceki gün okul müdürü Zehra Arslan Aker ile okul öğretmenlerinden Betül Yazıcı Orhan ile bir araya geldi. Dernek başkanı Polat’a teşekkür belgesini takdim eden müdür Zehra Arslan Aker, “Tugay Bey’in yardımları çok değerli. Kendisi her zaman bizim yanımızda oldu” dedi. Buluşma sırasında Tugay Polat’ın eşi Gülşen Polat da hazır bulundu.