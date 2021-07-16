PEPSICO ikinci çeyrekte net gelirini yüzde 20,5 oranında artırdı

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, 2021 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket ikinci çeyrekte net gelirini önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 oranında artırırken ilk yarısında da yüzde 14,1 gelir artışı sağladı. PepsiCo’nun aynı çeyrekteki organik geliri yüzde 12,8 artarken yine yılı ilk yarısında da yüzde 8 organik büyüme sağlama başarısını gösterdi. Aynı çeyrekte hisse başına kazanç bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44 artışla 1,7 dolara yükselirken yılın ilk yarısındaki hisse başına kazanç da yüzde 37 artışla 2,94 dolar oldu.

RAMON LAGUARTA: ÇOK GÜÇLÜ ÇİFT HANELİ NET GELİR ARTIŞI SAĞLADIK

Bu senenin ikinci çeyreği için açıklanan finansal sonuçlar hakkında açıklamada bulunan PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ramon Laguarta, “Çok güçlü çift haneli net gelir ve hisse başı kazanç artışı sağladığımız için ikinci çeyrek verilerimizden memnuniyet duyuyoruz. Verilerimizin gücü göz önüne alındığında, 2021 yılı sonunda, yıllık organik gelirimizin yüzde 6 ve temel sabit para birimi cinsinden hisse başına kazancımızın yüzde 11 artmasını bekliyoruz” dedi.

DAHA HIZLI, DAHA GÜÇLÜ VE DAHA İYİ OLMA STRATEJİMİZ GÜVEN VERİYOR

Laguarta sözlerini şöyle sürdürdü: “Elde ettiğimiz sonuçlar bize; ‘Daha Hızlı’, ‘Daha Güçlü’ ve ‘Daha iyi olma’ stratejimiz doğrultusunda markalarımıza, tedarik zincirimize, pazarlara açılma sistemlerimize, üretim kapasitemize, yeteneklerimize, kültürümüze ve toplumumuza yaptığımız yatırımların işe yaradığına dair güven veriyor. İlerleyen dönemde de tüketici alışkanlıkları ve tercihleri zamanla değiştikçe bizi çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını düşündüğümüz, pazarda kazanmaya ve rekabet avantajı oluşturmaya yönelik odaklanmamızı sürdüreceğiz.”

PEPSİCO 2026 YILINA KADAR YILLIK 1 MİLYAR DOLARLIK VERİMLİLİK TASARRUFU SAĞLAMA HEDEFİNDE

Aynı zamanda PepsiCo, 2019 Verimlilik Planı’nın bugüne kadar devam eden başarılı uygulamasını geliştirmek için söz konusu programın 2026'nın sonuna kadar genişletileceğini ve uzatılacağını duyurdu. Programın genişletilmesi, süreçleri daha da basitleştirmek, uyumlu ve otomatik hale getirmek için yeni teknoloji ve iş modellerinden yararlanmaya yönelik daha fazla girişimi kapsıyor. Bu çerçevede her bir pazar için doğru otomasyonun devreye alınması dahil olmak üzere, pazarlara açılma ve bilgi sistemlerini yeniden tasarlamayı; organizasyonunu sadeleştirmeyi, üretim ve tedarik zinciri ayak izini optimize etmeyi içeren birçok çalışma gerçekleştirilecek. PepsiCo tüm bunlarla birlikte aynı zamanda 2026 yılına kadar yıllık en az 1 milyar dolarlık verimlilik tasarrufu sağlamayı da planlıyor.