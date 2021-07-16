Eğitim Çalıştayı hazırlıkları başladı

Körfez ilçenin tanınmış simalarından olan ve bir süre önce Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği (KÖGYAR-DER) Başkanlığına seçilen Tugay Polat’a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Aynı zamanda ilçe siyasetinde de söz sahibi isimlerden olan İYİ Parti’de teşkilat başkanlığını sürdüren Polat, önceki gün iki özel konuğunu dernek merkezinde ağırladı.

DESTEK VERECEKLER

Yine Körfez ilçede, Petkimpark 2 Sitelerinde hizmete giren Duse Home firmasının sahibi Fırat Türker ile Sarıgold Kuyumculuk firmasının sahibi Nedim Sarı, Polat’a tebrik ziyaretinde bulundu. Buluşmada dernek başkanı Tugay Polat’ın eşi Gülşen Polat da hazır bulundu. Polat’ı yeni görevi dolayısıyla tebrik eden iş insanları Fırat Türker ile Nedim Sarı, kendisinin başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını, gereken her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

“ EĞİTİM BÜYÜK BİR ALAN”

Konukları ile yakından ilgilenen KÖGYAR-DER Başkanı Tugay Polat ise, “Eğitim konusu büyük bir alan. Bu alanda gençlerimize destek olmak en büyük arzumuz. Güçlü bir yönetimimiz var fakat bu yetmez. Gençlerimizin, evlatlarımızın önünü açabilmek içine bütünlük içinde hareket etmeliyiz. Bu açıdan düzenlemek istediğimiz “Eğitim Çalıştayı” projemizin hazırlıklarına başladık. Sizlerin de desteğiniz bu anlamda önemli” dedi.