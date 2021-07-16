16 Tem 2021 - 10:58- Gündem G: 16 Tem 2021 - 12:40

Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra Kurban Bayramı öncesi tatilcilerin akınına uğradı. Mavi bayraklı plajlarda denize girenler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu mask

İstanbul’a yakın olması nedeniyle Kandıra, Kurban Bayramı öncesi tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Mavi bayraklı Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Cebeci, Kovanağzı ve Kerpe plajları doldu. Bazı plajlarda adım atacak yer kalmadı. Şehir dışından gelen tatilcilerle yazlık evlerde yaşayanlar, sahillerde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Kandıra’yı denizi için tercih ettiklerini söyleyen Özlem Dursun, “İstanbul’dan tatil için geldim, babam zaten burada yaşıyor. Denizi çok temiz, havası çok güzel. İstanbul’dan denizi için buraya geliyoruz. Bayram öncesinde bile şu an çok kalabalık, bayramda da daha çok kalabalık olacak. Biz de bayramı burada geçirip daha sonra evimize döneceğiz” dedi.

Kurban Bayramı’nı geçirmek için ailesiyle birlikte Almanya’dan gelen Serkan Özçelik, şöyle konuştu: “Almanya’dan tatili geçirmek için geldik. Çok kalabalık bulduk burayı, bayramda daha da kalabalık olacak galiba. Daha önce de buraya gelmiştim, denizi ve havası çok güzel herkese tavsiye ediyorum.” 

16 Tem 2021 - 10:58 - Gündem

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