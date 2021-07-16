Görevden alınan Aydın Ünlü'den açıklama geldi!

9 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüten Aydın Ünlü geçtiğimiz çarşamba günü Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile görevden alındı. Görevden alındığını sosyal medya hesabından duyuran Ünlü, il başkanlığının anahtarını ve belgeleri genel merkezden gelen yetkililere teslim ettikten sonra sırra kadem bastı.

YERİNİZE KİM GELECEK?

Bir süredir ulaşılamayan Aydın Ünlü, dün akşam saatlerinde İzmit’in en işlek noktalarından birinde olan Tramway Kafe isimli iş yerine gitti. Sabah saatlerinde kafedeki işinin başına gecen Ünlü, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Bayramdan sonra genel merkezi ziyaret edeceğini ifade etti. Ünlü, yerine kimin geleceği sorusuna, “Genel merkezimizin takdir ettiği bir arkadaş göreve gelecek” şeklinde yanıt verdi.

“İLÇELERİN DURUMUNA GENEL MERKEZ KARAR VERECEK”

Kendisinin görevden alınması ile birlikte yönetim kurulunun da düştüğünü ifade eden Ünlü, ilçe teşkilatlarının göreve devam ettiğini ve nihai kararın önümüzdeki günlerde genel merkez tarafından verileceğini belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPACAK

Bundan sonraki süreçte de Milliyetçi Hareket Partisine hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Ünlü, “Aydın Ünlü’den bunan sonra kimse başka bir şey beklemesin. Davama bağlı bir şekilde kedi işime gücüme devam edeceğim” dedi. Kendisinin ve Eski MKYK Üyesi Erkan Azeri’nin kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildiği iddialarına cevap veren Ünlü, “Bana ifade edilen bir disiplin durumu yok” dedi. Fotoğraf vermek istemeyen Ünlü, "Ankara’da gerçekleştireceği ziyaret sonrası 26 Temmuz’da resmi açıklama yapacağım" dedi.