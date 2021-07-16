Görevden alınan Aydın Ünlü'den açıklama geldi!

9 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüten Aydın Ünlü geçtiğimiz çarşamba günü Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile görevden alındı. Görevden alındığını sosyal medya hesabından duyuran Ünlü, il başkanlığının anahtarını ve belgeleri genel merkezden gelen yetkililere teslim ettikten sonra sırra kadem bastı.
YERİNİZE KİM GELECEK?
Bir süredir ulaşılamayan Aydın Ünlü, dün akşam saatlerinde İzmit’in en işlek noktalarından birinde olan Tramway Kafe isimli iş yerine gitti. Sabah saatlerinde kafedeki işinin başına gecen Ünlü, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Bayramdan sonra genel merkezi ziyaret edeceğini ifade etti. Ünlü, yerine kimin geleceği sorusuna, “Genel merkezimizin takdir ettiği bir arkadaş göreve gelecek” şeklinde yanıt verdi.
“İLÇELERİN DURUMUNA GENEL MERKEZ KARAR VERECEK”
Kendisinin görevden alınması ile birlikte yönetim kurulunun da düştüğünü ifade eden Ünlü, ilçe teşkilatlarının göreve devam ettiğini ve nihai kararın önümüzdeki günlerde genel merkez tarafından verileceğini belirtti.
RESMİ AÇIKLAMA YAPACAK
Bundan sonraki süreçte de Milliyetçi Hareket Partisine hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Ünlü, “Aydın Ünlü’den bunan sonra kimse başka bir şey beklemesin. Davama bağlı bir şekilde kedi işime gücüme devam edeceğim” dedi. Kendisinin ve Eski MKYK Üyesi Erkan Azeri’nin kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildiği iddialarına cevap veren Ünlü, “Bana ifade edilen bir disiplin durumu yok” dedi. Fotoğraf vermek istemeyen Ünlü, "Ankara’da gerçekleştireceği ziyaret sonrası 26 Temmuz’da resmi açıklama yapacağım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hakan - Tramvay kafeyide köprünün altına uydurmuşşş bravo
İzmi̇tli̇ - NASIL MİLLETİNDE HAKKI OLAN O KAFEDE POZ VEREBİLİYORSUN.KEŞKE BİZDE SENİN GİBİ İŞÇİ OLSAYDIK.NE KADAR MUCİT BİR İŞÇİYMİŞSİNKİ BU KADAR PARA KAZANIP KAFE AÇTIN.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.