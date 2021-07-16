16 Tem 2021 - 12:16- Gündem G: 16 Tem 2021 - 13:27

Pazar yerleri ve tarihleri belli oldu!

Kocaeli Pazarcılar Odası kurulacak pazar yerlerini ve tarihlerini açıkladı

Pazar yerleri ve tarihleri belli oldu! mask

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve yönetimi bugün bir araya gelerek kurulacak Pazar yerlerini ve tarihini belirledi. Açıklanan yer ve tarihlere şu şekilde;

Doğu Kışla Pazarı: Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kurulacak ayrıca arefe pazarı kurulacak.

Yenidoğan Pazarı ve Kuruçeşme Pazarı: Normal günü pazartesi kurulacak.

Başiskele Yeniköy Hanlı Pazarı: Pazartesi günü ve arefe pazarı kurulacak olarak belirlendi.

16 Tem 2021 - 12:16 - Gündem

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