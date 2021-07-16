Pazar yerleri ve tarihleri belli oldu!

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve yönetimi bugün bir araya gelerek kurulacak Pazar yerlerini ve tarihini belirledi. Açıklanan yer ve tarihlere şu şekilde;

Doğu Kışla Pazarı: Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kurulacak ayrıca arefe pazarı kurulacak.

Yenidoğan Pazarı ve Kuruçeşme Pazarı: Normal günü pazartesi kurulacak.

Başiskele Yeniköy Hanlı Pazarı: Pazartesi günü ve arefe pazarı kurulacak olarak belirlendi.