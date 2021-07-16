Pazar yerleri ve tarihleri belli oldu!

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve yönetimi bugün bir araya gelerek kurulacak Pazar yerlerini ve tarihini belirledi. Açıklanan yer ve tarihlere şu şekilde;
Doğu Kışla Pazarı: Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kurulacak ayrıca arefe pazarı kurulacak.
Yenidoğan Pazarı ve Kuruçeşme Pazarı: Normal günü pazartesi kurulacak.
Başiskele Yeniköy Hanlı Pazarı: Pazartesi günü ve arefe pazarı kurulacak olarak belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.