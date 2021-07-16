Gölcük yine “Türkiye Geçilmez” dedi

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5’inci yıldönümünde, Gölcüklüler darbecilere geçit vermeyeceklerini yine hep bir ağızdan haykırdı. İlk olarak, Kavaklı Kongre Sarayı önünde buluşan Gölcüklüler, mehter takımı eşliğinde Anıtpark’a yürüdüler. Akabinde de Anıtpark’ta Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kaymakamlığı tarafından, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi.

KURAN-I KERİM TİVALETİ VE DUA

Programa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve yüzlerce Gölcüklü katıldı. Mehter takımının konseri sonrasında, 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar yapıldı.

KOMUTAN AYAKTA ALKIŞLANDI

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kaymakam Cengiz Karabulut sırayla selamlama konuşması yaptı. Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Refik Levent Tezcan, Gölcüklülere asker selamı vererek ayakta dakikalarca alkışlandı. Ardından, dereceye giren okunan şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu. 15 Temmuz destanının kahramanlarından Ömer Halisdemir’in o gece yaşadıklarının konu alındığı tiyatro gösterisi Sırf Tiyatro Ekibi tarafından sahnelendi. Gölcük Müftülüğünce ilahi dinletisi yapıldı. Selanın ardından, Mürsel Paşa Türki Müziği Topluluğu’nun dillendirdiği ilahilerle program son buldu.