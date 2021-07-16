Gölcük yine “Türkiye Geçilmez” dedi

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5’inci yıldönümünde, Gölcüklüler darbecilere geçit vermeyeceklerini yine hep bir ağızdan haykırdı. İlk olarak, Kavaklı Kongre Sarayı önünde buluşan Gölcüklüler, mehter takımı eşliğinde Anıtpark’a yürüdüler. Akabinde de Anıtpark’ta Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kaymakamlığı tarafından, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi.
KURAN-I KERİM TİVALETİ VE DUA
Programa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve yüzlerce Gölcüklü katıldı. Mehter takımının konseri sonrasında, 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar yapıldı.
KOMUTAN AYAKTA ALKIŞLANDI
Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kaymakam Cengiz Karabulut sırayla selamlama konuşması yaptı. Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Refik Levent Tezcan, Gölcüklülere asker selamı vererek ayakta dakikalarca alkışlandı. Ardından, dereceye giren okunan şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu. 15 Temmuz destanının kahramanlarından Ömer Halisdemir’in o gece yaşadıklarının konu alındığı tiyatro gösterisi Sırf Tiyatro Ekibi tarafından sahnelendi. Gölcük Müftülüğünce ilahi dinletisi yapıldı. Selanın ardından, Mürsel Paşa Türki Müziği Topluluğu’nun dillendirdiği ilahilerle program son buldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.