Yabancıların ilk notu: İyi

1.Lig ekibimiz Kocaelispor’un, Süper lig ekibi kardeş Antalyaspor ile oynadığı antrenman maçında alanı paylaşan, yardımlaşan, bol pas yapan bir görüntü içinde olduğu görüldü. Pekala Kocaelispor’un merak edilen yabancıları ilk maçlarında nasıldı? İşte yabancı futbolcu analizi…

TOPA SAHİP OLUYORUZ

Kadrosuna 10 futbolcu transfer eden Kocaelispor, Erzurum’daki ilk antrenman maçında Antalyaspor’u Bahattin’in 56. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti. Skordan ziyade takımın oyunu merak ediliyordu. Yeşil siyahlı futbolcuların sahanın her bölgesinde yardımlaşan, özellikle merkezde bol pasa dayalı, finale çabuk giden bir görüntü içinde olduğu dikkati çekti.

DINO’NUN EN AZ 7-8 KİLO VERMESİ LAZIM

Kocaelispor’da merak edilen bir diğer husus yabancılardı. Cluj’den transfer edilen Pereira’nın akan oyunda hızı, dengesi ve akıllı oyunu öne çıktı. Mika’nın Kocaelispor’un skor anlamında kaderini belirleyecek majör isimlerin başında olacağı görüldü. İkinci yarıda oyuna giren Tisdell,topla ceza sahasına girmeyi seviyor ve çekinmeden kaleyi düşünüyor. Kocaelispor geçen sezon şutlardan yana sıkıntı çekiyordu. Yine merak edilen futbolculardan santrfor Dino’nun futbolu çok iyi bildiği, ancak zamana ihtiyacı olduğu ortada. Dino’nun üzerinden minimum 7-8 kilo fazlayı atması şart.

SAVUNMA DIOGO’YA EMANET

Gine’li futbolcu Cisse’nin yerini kaybetmediği, sağlam oynadığı, ancak hücum desteklerinde geri kaldığı gözlendi. Evrak işlemleri tamamlanan ve bugün itibariyle resmen Türk statüsünde oynamaya hak kazanacak olan stoper Diogo Coelho Özçakmak, savunmada Hasan ile birlikte uyumlu bir görüntü çizdi. Hasan maçın 15. dakikasında sakatlandıktan sonra da Diogo, Batuhan ile savunmayı toparladı. Kısacası savunma Diogo’ya emanet edilecek.

MANDJECK ÇOK İYİ AMA İLK MAÇINDA AĞIR KALDI

Kamerunlu Mandjeck ilk günleri olması nedeni ile üzerindeki ağırlığı atması gerekiyor. İkinci yarıda Antalya’nın baskısı ile ve Kocaelispor’un yaptığı değişikliklerin de etkisi ile Mandjeck’in biraz zorlandığı görüldü. Ancak futbolcunun temposunu yakaladığında Kocaelispor’a ciddi yarar sağlayacağı düşünülüyor.