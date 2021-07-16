16 Tem 2021 - 15:33- Gündem G: 16 Tem 2021 - 15:35

Karamürselliler, 15 Temmuz’da tek yürek oldu

Karamürsel’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma programında resim sergisi ve oratoryo gösterileri yapıldı, yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi, katılan vatandaşlara helva dağıtıldı

Karamürselliler, 15 Temmuz’da tek yürek oldu mask

Karamürsel’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle belediye binası önünde anma programı düzenlendi. Anma programına Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AKP İlçe Başkanı Sait Mete, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, gaziler, şehitler aileleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi’ Karamürsel Öğretmen Evi Çay Bahçesi’nde düzenlendi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Öğrencilerin oratoryo gösterisinin ardından, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini protokol verdi. Yarışmalarda birinci olan öğrencilere Feradis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gülsoy tarafından 500 TL ödülde verildi. Daha sonra Karamürsel Belediyesi önündeki alanda pandemi kuralları kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programı, sinevizyon gösterileri ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Gece saat 00.13’te sala ve dua okunması ile birlikte program sona erdi. Programın sonunda Kızılay Karamürsel Şubesi tüm şehitler adına helva dağıttı.
# eğitim, Okul, AKP, öğretmen

16 Tem 2021 - 15:33 Kocaeli/ Karamürsel- Gündem

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