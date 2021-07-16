FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kahramanlar, Körfez'de dualarla anıldı. İlk olarak Körfez Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen anma programına Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol ve vatandaşlar ilk olarak şehitliği ziyaret etti, şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Abdül Muhammet Çınar tarafından dua edildi. İkinci program ise Yeniyalı Merkez Camii'nde gerçekleştirildi.
Körfez’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu
15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasında hainler tarafından şehit edilen kahraman vatandaşlar için Körfez'de mevlit okundu
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16 Tem 2021 - 15:34 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem Yazdır
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.