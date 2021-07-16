Körfez’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kahramanlar, Körfez'de dualarla anıldı. İlk olarak Körfez Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen anma programına Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol ve vatandaşlar ilk olarak şehitliği ziyaret etti, şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Abdül Muhammet Çınar tarafından dua edildi. İkinci program ise Yeniyalı Merkez Camii'nde gerçekleştirildi.