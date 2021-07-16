16 Tem 2021 - 15:34- Gündem G: 16 Tem 2021 - 15:39

HDP’li Gergerlioğlu yeniden milletvekili
HDP’li Gergerlioğlu yeniden milletvekili mask

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekiliği görevine döndü. Anayasa Mahkemesi'nin 1 Temmuz'da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu üzerine oy birliği ile aldığı “hak ihlali” kararına uyan yerel mahkeme, kararını Meclis Başkanlığı'na gönderdi. Kararın Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekili görevine dönmüş oldu. Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'nin Kocaeli Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

2,5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Bir haberi sosyal medyada paylaşması nedeniyle “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkında dava açılmış ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezanın kesinleşmesi ve hükmün 17 Mart 2021 tarihinde Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşmüştü. Karara itiraz eden Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alınmış ve 2 Nisan tarihinde de tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Bunun üzerine Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası 6 Temmuz tarihinde tahliye edildi. Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte de milletvekilliği görevine dönmüş oldu.

AYM KARARIYLA MECLİS'E DÖNEN İKİNCİ İSİM

Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu’nun ardından Anayasa Mahkemesi kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu.

16 Tem 2021 - 15:34 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ramo - Ülkede hukuk dram oldu. Bunedir Allah Aşkına Mafya iç işleri bakanı na gider yapar, terörist elebaşı kardeşi trt de mektup okur, devlet dağdaKilere yalvarır hep dumenci tayfası

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Temmuz 16:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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