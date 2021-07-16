15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de çeşitli programlar düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçedeki ilk program Çınarlı Şehitliği’nde gerçekleşti. Şehitlik ziyaretinde Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Müftüsü Mecit Amil, ilçe protokolü, şehit aileleri ve yakınları hazır bulundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda İlçe Müftüsü Mecit Amil’in yaptırdığı dua ile şehitlerimiz bir kez daha rahmetle anıldı.
16 Tem 2021 - 15:36- Gündem Güncelleme: 16 Tem 2021 - 15:38
Derince’de dualar şehitlerimiz için
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Çınarlı Şehitliği’nde düzenlenen programda şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı
# AKP
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.