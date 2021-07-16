16 Tem 2021 - 15:36- Gündem G: 16 Tem 2021 - 15:38

Derince’de dualar şehitlerimiz için

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Çınarlı Şehitliği’nde düzenlenen programda şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı

Derince’de dualar şehitlerimiz için mask

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de çeşitli programlar düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçedeki ilk program Çınarlı Şehitliği’nde gerçekleşti. Şehitlik ziyaretinde Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Müftüsü Mecit Amil, ilçe protokolü, şehit aileleri ve yakınları hazır bulundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda İlçe Müftüsü Mecit Amil’in yaptırdığı dua ile şehitlerimiz bir kez daha rahmetle anıldı.
# AKP
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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16 Tem 2021 - 15:36 Kocaeli/ Derince- Gündem

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