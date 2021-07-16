16 Tem 2021 - 15:38- Gündem G: 16 Tem 2021 - 15:40

Gölcük’te şehitlerimiz dualarla anıldı  

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Gölcük Şehitliği’nde tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar edildi

Gölcük’te şehitlerimiz dualarla anıldı   mask

Gölcük Şehitliği’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe şehit aileleri ile birlikte Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Refik Levent Tezcan, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, ilçe protokolü ve STK’ların temsilcileri katıldı. Kuran-ı Kerim Tilaveti’nin ardından, İlçe Müftüsü Emin Yılmaz tarafından o kara gecede şahadet şerbeti içen 251 şehidimiz ve tüm şehitlerimizin ruhlarına dualar edildi. Kaymakam Karabulut, Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tezcan, Belediye Başkanı Sezer akabinde de Şehit Üsteğmen İsmail Demircan ve Şehit Polis Memuru Mustafa Yavaş’ın ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.
# Mustafa, AKP
# GÖLCÜK BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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16 Tem 2021 - 15:38 Kocaeli/ Gölcük- Gündem

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