Derince’de başarılı operasyon  

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önemli bir operasyon gerçekleşti. Soluk borusu yani trakea, solunan havanın akciğerlere iletilmesinden sorumlu hayati bir organdır. Soluk borusunun kendisinden kaynaklanan iyi huylu ya da kötü huylu tümörler nadiren görülse de tiroid bezi ve yemek borusu gibi çevre organlardan kaynaklanan kanserler ya da uzak organlardan köken almış kanserlerin boyundaki metastazlarından etkilenebilmektedir. Kanser cerrahisinin en temel prensibi tümör dokusunun sağlam sınırlarla birlikte çıkarılmasıdır. Ancak baş ve boyun gibi çok fazla hayati organı bir arada bulunduran anatomik bölgelerde kanser cerrahisi yapmak zaman zaman zorlayıcı olabilmektedir.

5 HALKAYA ÇIKARTILMALI

Başhekim Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları - Baş ve Boyun Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Bayram Şahin yapılan bu cerrahiyi şu ifadelerle anlattı: “Tiroid kanserlerinin belirli alt tiplerinde küçük çaplı tümöral tutulumlar radyoaktif iyot denilen atom tedavisinden fayda görebilirken daha büyük çaplı tümöral tutulumlar mutlaka cerrahi olarak çıkartılmalıdır. Bu hastamız tiroid kanseri nedeni ile ameliyat edilirken tümörün soluk borusunu tuttuğu saptandı. Yaklaşık 3 cm çapındaki tümör dokusu soluk borusunun ilk 5 halkasını tutmuştu. Tümörü sağlam sınırlar ile çıkartabilmek için soluk borusundan 5 halkayı çıkartıp kalan soluk borusunu gırtlağa yeniden birleştirmek gerekiyordu.

SOLUK BORUSU ÇEVRESİ

Bu ameliyat oldukça teknik ve zor bir ameliyattır. Çünkü soluk borusunun çevresinde ses tellerine giden sinirler, ana damarlar ve yemek borusu gibi çok fazla kritik anatomik yapı bulunmaktadır. Ayrıca soluk borusundan bu kadar fazla doku çıkartıldığında geride kalan hava yolunun devamlılığını sağlamak sorun teşkil edebilmektedir. Son derece başarılı bir ameliyatla hem tümörü tamamen temizledik hem de sorunsuz bir şekilde hastanın soluk borusu ile gırtlağını yeniden birleştirdik. Normalde bu tarz hava yolu ameliyatlarından sonra boğaza delik (trakeostomi) açılırken biz hastanın boğazına delik açmadan ameliyatı tamamladık.”