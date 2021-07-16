Yok böyle şanssız bir sakatlık

Kocaelispor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk antrenman maçını kardeş kulübü Antalyaspor ile oynadı ve mücadeleyi 1-0 kazanmıştı. Erzurum Oteller Bölgesi Yüksek İrtifa A Sahası’nda oynanan maçın 15. dakikasında son derece talihsiz bir sakatlık yaşandı.

AYAĞI TAKILDI

Kocaelispor’a Erzurumspor’dan transfer edilen sol stoper Hasan Hatipoğlu kendi ceza sahası önündeki topu uzaklaştırmak isterken sağ ayağı, bir kısmı açık kalan su fıskiye kanalına takıldı. Dizi dönen ve maçı yarıda bırakan futbolcunun ilk tedavisi saha içinde hızlı bir şekilde yapıldı. Hasan’ın son durumu MR sonucunda belli olacak.